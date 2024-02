(Québec) L’arrimeur québécois QSL a annoncé vendredi que la Caisse de dépôt et placement du Québec deviendra l’un de ses actionnaires, de concert avec des fonds conseillés par iCON et ses dirigeants actionnaires actuels.

La Presse Canadienne

Fondée en 1978 à Québec, QSL œuvre dans l’exploitation de terminaux portuaires et offre des services d’arrimage, de gestion logistique et de transport. L’entreprise compte 2000 employés et ses activités sont réparties dans 64 terminaux portuaires au Canada et aux États-Unis.

L’arrivée de la Caisse de dépôt et placement du Québec parmi ses actionnaires représente un moment majeur pour son fondateur, Denis Dupuis, qui, a-t-il rappelé dans un communiqué, a « démarré cette entreprise en 1978 avec 10 000 $ en poche » — un prêt personnel de sa mère.

« Ma vision était de bâtir une entreprise d'envergure, ancrée dans la ville de Québec, qui établirait les standards de la logistique maritime par un service impeccable, un développement stratégique et des partenariats durables. Le moment est venu de passer le flambeau avec un sentiment d’accomplissement, confiant que l’avenir est entre de bonnes mains et que mon rêve va se poursuivre », a-t-il soutenu. M. Dupuis se retirera de l’entreprise une fois la transaction complétée, ce qui devrait se produire en milieu d’année.

Selon le président et chef de la direction de QSL, Robert Bellisle, l’arrivée de nouveaux actionnaires, dont la Caisse de dépôt, marquera le début d’une « nouvelle ère » pour l’entreprise, qui assurera sa croissance pérenne et lui donnera les moyens de ses ambitions. « Pour nos employés, nos clients et nos partenaires, cette annonce marque le début d'une nouvelle ère de développement, de projets passionnants et d'innovation, alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis de demain », a-t-il soutenu.

De son côté, la Caisse de dépôt dit vouloir soutenir la stratégie de croissance de QSL, « y compris l’investissement dans de nouveaux projets, en particulier au Québec », en devenant actionnaire. La Caisse était déjà impliquée dans le développement de QSL sous forme de prêts depuis 2021.

Nous sommes fiers de devenir actionnaires, ce qui nous permettra de conserver les actifs et les talents ici, aux côtés d’un partenaire expérimenté dans le secteur maritime. Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe pour le Québec à la Caisse de dépôt et placement

Autre partenaire dans l'aventure, iCon est une société londonienne de placement possédant 8 milliards d'actifs sous gestion. iCON se concentre sur les placements en actions à long terme dans des entreprises privées de taille moyenne en Europeet en Amérique du Nord, dont les activités sont liées principalement aux infrastructures. La société a un portefeuille d'une cinquantaine d'entreprises, dont font partie les sociétés ontariennes Capstone Infrastructure et Vista Services.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué, mais QSL a précisé que son siège social demeurera à Québec et que l’entreprise continuera d’être dirigée par son équipe de direction actuelle.