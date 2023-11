Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le geste

Bâtir la relève d’ingénieures, une rose blanche à la fois

Le génie est au cœur des grandes problématiques de notre société, qu’on pense à la crise climatique, à la santé, à la cybersécurité ou à l’intelligence artificielle, et nous aurons besoin de l’apport des femmes pour relever ces défis, a rappelé Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal, dans un communiqué. En 2020, Polytechnique franchissait enfin le cap des 30 % de femmes diplômées au baccalauréat, mais ce n’est pas suffisant. Du 27 novembre au 6 décembre, Polytechnique Montréal vous invite à acheter des roses blanches virtuelles au https://roseblanche.org pour permettre à de jeunes filles de 7 à 17 ans issues de milieux défavorisés de s’initier à l’univers des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques en participant notamment au camp Folie Technique. Pour cette 10e édition, Polytechnique Montréal souhaite faire chuter les stéréotypes associant les sciences aux garçons. Les roses blanches sont le symbole de la commémoration des évènements tragiques survenus le 6 décembre 1989.

Le conseil

Party de bureau : tickets pour l’alcool et boissons sans alcool gratuites

Les partys de bureau commencent la semaine prochaine. Avez-vous prévu une solution de rechange pour vos employés qui boivent trop ? Pour vous en convaincre, le Financial Post rappelle l’affaire Hunt c. Sutton Group Incentive Realty Inc. : l’employeur a organisé une fête au cours de laquelle une employée a beaucoup bu dans un bar ouvert sans surveillance. Elle est ensuite allée dans un pub, a continué à boire, a pris son auto et a eu un accident qui l’a grièvement blessée. L’employée a poursuivi son employeur et le tribunal a statué que celui-ci avait envers elle une obligation de diligence qui s’étendait au-delà des locaux physiques du lieu de travail et qu’il devait prendre des mesures actives pour garantir cette obligation. L’employée a reçu 300 000 $ en dommages et intérêts. Offrir des taxis gratuits n’est pas suffisant. L’alcoolisme est un handicap et constitue un motif de discrimination interdit prévu à la Charte québécoise. Si les employeurs ont des raisons de soupçonner qu’un employé souffre d’alcoolisme, ils doivent prendre des mesures pour accommoder cet employé lors d’évènements où de l’alcool est présent.

L’inspiration

Le succès en affaires grâce aux réseaux sociaux

Vous n’aspirez qu’au grand coup de circuit ? Misez plutôt sur le coup simple qui permet de se rendre au premier but ou, si vous n’êtes pas admirateur de baseball, sur les microvictoires, conseille Marco Bérubé, fondateur de l’agence MOBUX, spécialisée dans le marketing numérique et les réseaux sociaux. Dans son livre Le succès en affaires grâce aux médias sociaux qui vient de sortir en librairie, l’expert propose des solutions concrètes pour les dirigeants de petites entreprises, les entrepreneurs et travailleurs autonomes qui n’ont pas les budgets de publicité des multinationales. Marco Bérubé donne des outils et un plan d’attaque. Être sur les réseaux sociaux n’est pas une fin en soi, il faut savoir pourquoi on les utilise. Augmenter sa visibilité, accroître sa notoriété, recruter du personnel ? Tenter d’amener vos futurs clients vers votre propre site est aussi un but recherché, car une dépendance complète aux réseaux sociaux est risquée. Facebook, X, Instagram ou TikTok ? L’expert suggère comment déterminer le réseau social qui vous convient le mieux.

L’évènement

Le Sommet du leadership

Vous voulez ne devenir rien de moins qu’un leader d’exception ? Développer votre savoir-être, mobiliser des équipes et améliorer les compétences individuelles de chacun, en plus d’élargir votre réseau professionnel ? L’Institut de leadership, qui célèbre son 10e anniversaire, organise le 30 novembre au Club Saint-James à Montréal son Sommet du leadership. Plusieurs conférenciers de renom présenteront leur expérience, leur vision du leadership et leurs apprentissages : Alain Batty, ancien président de Ford Canada, France Margaret Bélanger, présidente du groupe CH/Sports et divertissement, Pierre Marc Johnson, ancien premier ministre et aujourd’hui avocat-conseil chez Lavery, Martine St-Victor, directrice générale chez Edelman Montréal, ainsi que le lieutenant-général (retraité) Roméo Dallaire, fondateur de l’Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité. L’Institut de leadership est reconnu notamment pour sa Certification en leadership et habiletés de gestion, conçue en partenariat avec des experts en gestion et en étroite collaboration avec l’Université Concordia.

Le truc

Les trois ingrédients pour une formation appréciée

1. Microapprentissage : qu’ils soient de la génération Z ou non, vos employés apprécieront les cours plus courts et ciblés, affirme le magazine Forbes. Les techniques de microapprentissage, comme la décomposition de compétences complexes en modules, sont plus digestes, surtout lorsqu’aucun diplôme n’est en jeu. 2. Apprentissage numérique : les employés aiment apprendre lorsqu’ils sont disposés à le faire et pas nécessairement à 9 h du matin un lundi. Les petits modules offerts sur des plateformes numériques et mobiles auront du succès. 3. Apprentissage par le jeu : développez des scénarios dans lesquels l’employé devra s’exercer à la prise de décision, à la résolution de conflits et au travail d’équipe dans un environnement sans risque.

