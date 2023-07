L’ancien grand patron du CPQ n’est plus

L’ancien président du Conseil du patronat du Québec Ghislain Dufour n’est plus. L’information a notamment été rendue publique par l’organisation patronale, qui a tenu à lui rendre hommage par voie de communiqué.

« L’héritage de M. Dufour est incontestable parce qu’on lui attribue la fondation du CPQ dans sa forme actuelle. En occupant le poste de directeur général puis de président et chef de la direction, pendant près de trois décennies, M. Dufour a porté la voix des employeurs dans des années charnières de l’histoire du Québec. Bien après son départ de l’organisation, il s’est toujours montré engagé envers nos interventions. Je suis fier de pouvoir suivre les traces de M. Dufour et ainsi contribuer à son legs énorme pour la prospérité économique du Québec », a fait savoir Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Entré au CPQ dès ses débuts en 1969, Ghislain Dufour a été directeur général adjoint et vice-président directeur jusqu’en 1986. Nommé ensuite président et chef de la direction, il a été durant 28 ans le principal porte-parole de l’organisation.

Après son départ du CPQ, M. Dufour a travaillé pour le cabinet de relations publiques National. Dans les années qui ont suivi son départ du CPQ, il a été honoré à de nombreuses reprises. Il a reçu entre autres le prix Gérard-Tremblay de l’Université Laval en 1997 et le prix Jérusalem du Congrès juif canadien la même année.

Sur Twitter, des personnalités ont tenu à lui rendre hommage et à transmettre leurs condoléances à sa famille.

« Chef de file du secteur des affaires et des relations de travail, Ghislain Dufour aura été un modèle d’excellence, d’intelligence et de générosité. Le Conseil du patronat, le secteur des affaires et le Québec perdent un grand bâtisseur », a écrit l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest.

Très triste ce matin d’apprendre le décès de Ghislain Dufour. Un des grands bâtisseurs du monde du travail que nous connaissons aujourd’hui. Il a aussi été un mentor précieux tout au long de ma carrière de lobbyiste. Condoléances à sa famille et à ses proches. RIP M. Dufour. Martine Hébert, déléguée générale du Québec à New York

Des organisations patronales ont également exprimé leur tristesse lundi.

« La FCEI [Fédération canadienne de l’entreprise indépendante] accueille avec tristesse le décès de M. Ghislain Dufour, véritable bâtisseur et important représentant du milieu entrepreneurial québécois. Il fut un acteur déterminant des relations patronales-gouvernementales. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

« Nous sommes profondément attristés par la perte de Ghislain Dufour, ancien président du Conseil du patronat. Son leadership et son dévouement envers les affaires et le développement économique du Québec nous manqueront. Nos pensées vont à sa famille et ses proches », a exprimé la Fédération des chambres de commerce du Québec sur son fil Twitter.