Les fraudeurs semblent revenir aux vieilles méthodes

Une surprise attendait un résidant de Westmount cette semaine dans sa boîte aux lettres à la maison : l’« opportunité » de récupérer un héritage de 30 millions.

Cette offre « spéciale » livrée par Postes Canada venait dans une enveloppe-pochette à bretelles détachables par port payé avec le logo et le nom d’une grande institution financière.

Si le résidant de Westmount ne s’est pas laissé berner, il craint que des gens moins « alertes » se fassent piéger en raison de la « qualité » de l’envoi et de son niveau de sophistication.

« L’adresse est parfaite. La lettre est parfaite. La signature électronique est en couleur. Il y a un logo en filigrane. Faut le faire ! C’est rendu grave. Pour certaines personnes, cette lettre sera très crédible. On est à un autre niveau. C’est de la fraude cousue main ! », dit-il.

« Ça a l’air super officiel. J’ai déjà reçu des états de compte sous le même format. »

Ce résidant de Westmount croit avoir été victime d’une violation de la confidentialité dans une base de données, car, dit-il, l’auteur de la lettre a la première lettre de son prénom, son nom de famille et son adresse au complet.

« En lisant, je réalise qu’il lui manque cependant mon prénom afin de me farcir un vol d’identité total. Une fois qu’il obtient mon prénom, mon numéro de cellulaire et mon adresse courriel, il pourra ouvrir des comptes de carte de crédit », dit-il.

Ciblé par la fraude, il estime que des milliers de personnes peuvent potentiellement recevoir une lettre semblable. « Imaginez la dépense découlant du port payé… », lance-t-il.

La fameuse offre

« Cette lettre peut sembler surprenante considérant qu’il n’y a jamais eu de communication formelle entre nous dans le passé », est-il d’abord indiqué dans l’envoi signé par un certain Andy McGuire, se présentant comme un gestionnaire des services financiers de l’Allied Irish Bank, une institution financière irlandaise.

« Je vous écris au sujet de la succession de “Paul J. Boucher”, un client décédé ayant le même nom de famille que vous. Après une vérification approfondie des antécédents et un examen consciencieux, j’ai pris la décision de vous contacter », est-il écrit dans la lettre.

« Je vous joins pour que vous soyez le bénéficiaire d’une somme de 19,5 millions de livres sterling [30 millions de dollars canadiens] provenant de la succession du défunt parce que vous partagez le même nom de famille, bien qu’il n’existe aucune volonté officielle de la part du défunt », est-il précisé.

« Dans mes recherches, je me suis assuré de contacter une personne ayant l’intelligence nécessaire, la compatibilité et l’habileté de comprendre cette proposition d’affaires. L’exécution de cette affaire commerciale en lien avec cet héritage nécessite votre coopération et mon expertise. »

L’auteur de la missive prétend travailler dans le secteur bancaire depuis plus de 25 ans. « Vous n’allez pas effectuer cela seul, mais avec mon aide directe. Je vais vous guider dans ce processus. Si cette proposition contrevient à votre éthique morale ou si cela ne vous intéresse pas, veuillez accepter mes excuses et détruisez cette lettre », est-il ajouté.

L’auteur de la lettre termine en soulignant qu’il se trouve actuellement à Toronto pour participer à une conférence sur la conformité financière et réglementaire et c’est pourquoi il en profite pour envoyer la lettre en laissant un numéro de téléphone dont l’indicatif régional correspond à celui du nord de l’Ontario.

« Dès que j’obtiendrai confirmation de votre intérêt, je vous transmettrai l’information nécessaire pour effectuer l’opération à notre bénéfice. Si vous acceptez cette proposition, je vous demande de bien vouloir me joindre à l’aide de mon numéro en Amérique du Nord ou me transmettre votre nom au complet, votre numéro de cellulaire, votre numéro de téléphone à la maison, votre numéro de télécopieur à l’adresse courriel au bas de la lettre afin de permettre la préparation des documents nécessaires. »

Un retour de la fraude postale ?

Appelée à commenter l’affaire, Postes Canada soutient qu’elle n’avait aucune indication du contenu et qu’elle était donc dans l’obligation de l’acheminer.

La porte-parole Valérie Chartrand dit ne pas avoir d’autres renseignements sur les activités frauduleuses commises par la poste.

« La personne qui a reçu la lettre devrait communiquer avec le Centre antifraude du Canada. Nous nous engageons à participer et à collaborer à toute enquête », indique-t-elle.

C’est une fraude qui à l’origine se faisait par courrier et qui, avec l’arrivée de l’internet, a tranquillement migré par courriel, indique Emeline Manson, formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Elle estime qu’on devient moins méfiant par courrier que par courriel. « Et les fraudeurs en profitent », dit-elle.

« Ce n’est pas nouveau comme fraude, mais le mode de transmission semble s’adapter avec le temps. Les fraudeurs doivent se rendre compte qu’ils ont moins de succès par courriel, avec toute la sensibilisation que l’on a, et reviennent à la bonne vieille méthode du courrier, où la sensibilisation n’insiste plus. »

« La première chose qui m’allume dans cet envoi, dit-elle, c’est le fait que ce soit posté à l’aide d’un port payé de Postes Canada. Si ça venait directement d’Irlande, ce ne serait pas le cas. Et tout le discours est trop beau pour être vrai. Le fait qu’on demande que ça reste confidentiel, le prénom du destinataire qui est incomplet, l’adresse courriel en Gmail, etc. »