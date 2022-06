Des cibles ratées et des syndiqués écartés

Les primes seront moins élevées pour les cadres et les employés non syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui n’ont pas atteint tous leurs objectifs l’an dernier. Par ailleurs, moins de chèques seront désormais distribués, puisque les syndiqués ne sont plus admissibles à cette cagnotte.

Julien Arsenault La Presse

En tenant compte de ces éléments, la somme distribuée aux cadres et au personnel non syndiqué a atteint 6,7 millions l’an dernier, en recul de 30 % par rapport à 2020-2021. Les données ont été fournies par la société d’État en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Les quelque 900 membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec (STTSAQ) – affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – étaient les derniers admissibles aux primes. Ils ont renoncé à cet avantage en échange de ce qui a été qualifié d’« avancées » lors du dernier renouvellement de leur convention collective.

Nous étions contre le système des primes. L’employeur camouflait les millions offerts aux cadres et aux autres avec les primes données aux employés syndiqués. Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP

Le syndicat représente les travailleurs d’entrepôt et de livraison – qui ont débrayé l’automne dernier avant d’accepter l’entente de principe intervenue avec l’employeur – ainsi que des corps de métier comme les concierges et les cuisiniers, affirme son représentant.

Ce que le SCFP dit avoir obtenu pour avoir renoncé aux primes annuelles : « une amélioration des conditions de travail », précise M. Gratton.

« Le salaire d’entrée est passé à près de 23 $, explique-t-il. Les couvertures d’assurance sont meilleures. Nous avons aussi modifié quelques disparités de traitement entre les nouveaux et ceux avec plus d’ancienneté. »

Cette entente est à la « satisfaction des deux parties », affirme la SAQ.

Le STTSAQ était le dernier syndicat dont les membres étaient admissibles aux primes annuelles à la SAQ. Depuis 2020, le Syndicat du personnel technique et professionnel ne bénéficiait plus de ce mécanisme.

Directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, François Dauphin estime qu’il s’agit d’une approche de rémunération plus « logique ».

« On se rapproche d’une logique d’affaires traditionnelle, souligne l’expert. Les primes deviennent une composante déguisée du salaire pour les syndiqués. Aussi bien les consolider dans la rémunération. »

Moins d’argent

Au terme d’une année marquée notamment par des augmentations de prix, la SAQ a généré des ventes de 3,8 milliards, en hausse de 7,4 %, tandis que ses profits nets ont été de 1,4 milliard, ce qui constitue une progression d’environ 11 %.

Les cadres verront toutefois le montant des primes amputé.

« Le montant global est moins important parce que certaines cibles, relatives aux charges nettes et à la réduction du nombre d’accidents de travail avec perte de temps, n’ont pas été atteintes », a souligné une porte-parole de la SAQ, Clémence Beaulieu Gendron.

L’objectif était de réduire de 7 % le nombre d’accidents avec perte de temps. Cet indicateur a plutôt affiché une augmentation de 3,9 % en 2021-2022. En ce qui a trait à la réduction des charges nettes, elle a été de 15,2 %, tandis que la cible avait été fixée à 15,6 %.

Présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, qui a eu droit à une rémunération globale de 530 000 $, touchera une prime de 65 000 $. Les cinq principaux dirigeants de la SAQ se partageront environ 320 000 $ en primes.

En commission parlementaire, en mai dernier, la dirigeante de la société d’État avait laissé entendre que les primes allaient probablement se situer autour de 9 millions pour l’année financière 2021-2022. Les calculs n’étaient pas terminés à ce moment.

Les primes devaient être versées le 23 juin.