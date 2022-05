Grande entrevue Pierre-Luc Laparé, PDG de Laps

La Caisse comme partenaire dans l’économie circulaire

La belle saison est courte au Québec et tous cherchent à maximiser le temps qu’ils pourront consacrer à leurs activités de plein air favorites. Une situation qu’a parfaitement intégrée l’entreprise Laps, propriétaire des sites transactionnels Golf Avenue, Golfbidder et Cycling Avenue, trois lieux de revente d’articles usagés qui affichent un taux de croissance de 40 % par année depuis six ans et dont la Caisse de dépôt et placement du Québec est devenue un important partenaire.