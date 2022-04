Les deux épisodes de « pannes intermittentes » survenus en avant-midi de lundi et de mardi sur le portail internet Accès-D du Mouvement Desjardins ont été résolus sans constat d’intrusion à la sécurité des données de ses membres-clients.

Martin Vallières La Presse

« Toutes nos équipes (en informatique) ont été mobilisées pour rétablir la stabilité de nos systèmes durant ces épisodes de pannes intermittentes (NDLR : entre 10 h et midi, lundi et mardi) qui ont empêché un certain nombre de clients particuliers et d’affaires de se connecter à leurs comptes », a indiqué Jean-Benoît Turcotti, porte-parole corporatif chez Desjardins.

« Par ailleurs, ce qu’on peut confirmer à ce moment-ci (NDLR : mardi, 13 h 30), c’est qu’il n’y a pas eu d’intrusion dans nos systèmes, alors que nos équipes sont mobilisées pour voir ce qui s’est passé. Entretemps, les actifs et les informations des membres-clients de Desjardins sont protégés. »

Chaque jour, selon des informations fournies par Desjardins, quelque deux millions de transactions sont effectuées sur le portail internet Accès-D et son application mobile sur téléphone sans fil ou tablette électronique par les membres-clients du géant financier coopératif.

Aussi, chaque épisode de panne sur Accès-D ravive les mauvais souvenirs de l’énorme fuite de données confidentielles rendue publique en juin 2019, et qui a touché 9,7 millions de comptes-clients au Mouvement Desjardins.