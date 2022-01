Testé : Samsung Neo QLED 8K

Plaisirs coûteux

Le tout nouveau Neo QLED 8K de Samsung est un superbe téléviseur, avec une luminosité, une définition et une richesse de couleurs qui réchauffent le cœur. Mais son prix, son contraste plus limité et la rareté du contenu réellement 8K en refroidiront plus d’un.