Entreprises

États-Unis

Plus de 50 entreprises dénoncent la loi anti-avortement du Texas

(New York) Plus de cinquante sociétés américaines, dont le site Yelp, les vêtements Patagonia ou le transporteur Lyft, ont exprimé publiquement mardi leur opposition à une nouvelle loi du Texas sur l’avortement dans un texte commun dont restent absentes les plus grandes entreprises.