Innovation

Omy Laboratoires: marier intelligence artificielle et soins pour la peau

Rachelle Séguin et Andrea Gomez rêvent grand pour leur entreprise Omy Laboratoires, spécialisée dans les produits de soins pour la peau personnalisés et faits sur mesure. Si l’idée a germé en 2017, elle a demandé beaucoup de travail, de volonté, de temps, de créativité et d’argent pour prendre vie… et maîtriser sa flamboyante envolée !