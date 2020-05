Le parquet de la Bourse de Wall Street rouvre, avec masques et plexiglas

(New York) « Le plus important, c’est qu’on relance les échanges, qu’on soit là symboliquement » : pour Peter Tuchman, courtier à Wall Street, la réouverture partielle mardi du parquet du New York Stock Exchange après plusieurs semaines de fermeture liée à la pandémie, est une étape emblématique dans le redémarrage de l’économie.