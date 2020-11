La vente de J. C. Penney approuvée

(New York) J. C. Penney devrait pouvoir émerger de sa restructuration plus tard ce mois-ci puisqu’un tribunal américain des faillites a approuvé la vente de ce détaillant mal en point ayant vu le jour il y a 118 ans à un groupe incluant ses deux principaux propriétaires immobiliers et d’autres créanciers.