 Alain Gignac à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal 

Diplômé en marketing de HEC Montréal, M. Gignac possède plus d'une trentaine d'années d'expérience en gestion d'entreprises, en marketing et en communications à l'échelle régionale et nationale.

« L'engagement envers ma communauté est au coeur de mon parcours et le domaine de la santé a toujours été une passion, a déclaré M. Gignac dans un communiqué. L'Institut de cardiologie de Montréal est sans équivoque un joyau québécois et canadien, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends les rênes de la fondation qui soutient cet établissement unique au monde. »

Il entrera en fonction le lundi 19 août.