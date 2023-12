Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Est-il vrai que les bonbons surets aident à calmer les crises de panique ? Marie Pépin

Dans la dernière année, plusieurs médias ont rapporté qu’une vidéo sur TikTok recommandant les bonbons surets contre les crises de panique a généré plus de deux millions de vues alors que sur Google, les recherches sur cette approche génèrent des dizaines de millions de résultats.

Une étude menée auprès de 200 participants a justement confirmé – en 2018 – que les goûts acides augmentent la propension à prendre des risques, présumément parce qu’ils calment l’anxiété.

L’étude de Chi Thanh Vi, psychologue affilié à l’Université de Sussex, évaluait la prise de risque par différentes activités, notamment le pompage de ballons de fête. Les cobayes qui mangeaient des bonbons surets – ou acides – pompaient le ballon 40 fois contre une moyenne de moins de 30 pour les participants qui mangeaient des bonbons sucrés, salés, amers ou umamis.

« La prise de risque est une victoire sur l’anxiété. Plus on prend de risques, moins on a d’anxiété, et moins on est susceptible normalement d’avoir une crise de panique. Donc, il semble bien que manger un bonbon suret pourrait aider à calmer une crise de panique », dit M. Vi en entrevue depuis l’Université de Saïgon, où il participe à un projet de recherche sur les stimuli affectant la performance dans les jeux vidéo.

« Contrairement aux quatre autres goûts, le suret est une sensation qui disparaît très rapidement », explique Chi Thanh Vi, qui a publié en 2018 l’étude dans la revue Scientific Reports.

C’est un goût désagréable, mais sa disparition induit une impression que quelque chose manque. Il semble que les zones du cerveau responsables de l’attention sont activées. Ça diminue l’anxiété. Chi Thanh Vi, psychologue

Les zones activées sont les mêmes que celles qui le sont lorsqu’on est intrigué par quelque chose de nouveau. C’est un peu comme changer les idées d’un enfant qui pleure ou qui a mal.

La prochaine étape dans les recherches sur le suret et l’anxiété est de voir si la réponse est semblable dans différentes populations. M. Vi n’a pas observé de différences entre hommes et femmes dans son étude.

Y a-t-il des cultures dont la cuisine comporte davantage de goûts surets ? « Je n’ai rien trouvé d’évident, dit M. Vi. Mais il semble y avoir aussi un lien entre la prise de risque et la consommation de nourriture épicée. Alors, il serait intéressant de voir si les mets piquants activent davantage les récepteurs du suret dans les papilles gustatives. »