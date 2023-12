À moins d’un an d’un voyage historique autour de la Lune, l’astronaute canadien Jeremy Hansen affirme que les prochaines missions de l’humanité visant à explorer davantage l’espace lointain inspireront les générations futures, tout comme les expéditions Apollo de la NASA ont suscité sa passion.

Sidhartha Banerjee La Presse Canadienne

M. Hansen sera à bord de la mission Artemis II, dont le lancement est prévu en novembre 2024, le premier voyage en équipage vers l’espace lunaire depuis la dernière mission Apollo il y a plus d’un demi-siècle.

Bien que M. Hansen, 47 ans, soit né quelques années après la fin du programme Apollo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), il se souvient encore de l’impact lorsqu’il a vu une photo de l’astronaute américain Buzz Aldrin sur la lune, publiée dans une encyclopédie.

« Cette image est encore gravée dans mon cerveau. Enfant, je suis retourné à cette page tellement de fois pour la regarder, et le fait de réaliser que des humains avaient quitté la Terre et marché sur la Lune a été un évènement majeur pour moi. J’ai transformé ma cabane en vaisseau spatial et j’ai commencé à explorer l’espace dans mon imagination. Je n’ai jamais vraiment abandonné mon rêve de voler un jour dans l’espace », a confié M. Hansen dans une récente entrevue.

« Maintenant que je suis ici et sur le point d’aller dans l’espace lointain, je vois un bénéfice direct pour nos jeunes avec cette génération Artemis… et je pense que rappeler aux jeunes d’aujourd’hui que nous pouvons faire de grandes choses, que nous pouvons collaborer, c’est tellement important pour eux. »

M. Hansen, originaire de London, en Ontario, sera le premier non-Américain à voyager au-delà de l’orbite terrestre inférieure. Sa mission implique un survol lunaire, effectuant une manœuvre en forme de huit autour de la face cachée de la Lune avant de revenir sur Terre. Cette opération servira de précurseur à une mission qui devrait faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune en décembre 2025 ou plus tard.

Les préparatifs de la mission Artemis II se poursuivront jusqu’au lancement, qui, selon M. Hansen, reste dans les délais. Parmi les évènements à venir figure une simulation, en février, de l’extraction de la capsule du Pacifique par la marine américaine, comme cela se produira à la fin de la mission de huit jours.

« Nous avons probablement plus de points d’interrogation que vous ne l’imaginez, et c’est parce qu’il s’agit d’un programme de test et de développement. Vous allez en quelque sorte aussi vite que possible, a affirmé M. Hansen. Nous ne nous contentons pas d’avoir tout fait et d’attendre une date de lancement ».

La mission de M. Hansen sera le premier vol en équipage du vaisseau spatial Orion, et les risques les plus graves – comme pour toute mission spatiale – surviennent lors du lancement et de la rentrée sur Terre. Contrairement au fait d’être à bord de la Station spatiale internationale, qui dispose d’une navette prête à ramener les gens sur Terre, il n’y a aucun moyen d’interrompre la mission Artemis en cas de problème.

« Si vous avez un problème, vous êtes loin de chez vous, a expliqué M. Hansen. Potentiellement, une fois que vous êtes parti pour aller sur la Lune, vous êtes plutôt engagé dans ce voyage de huit jours. Il y a donc certains risques, mais ils sont vraiment du point de vue de la distance. »

Des années chargées à venir pour les astronautes canadiens

Jenni Gibbons, 35 ans, de Calgary, a été nommée en novembre pour remplacer M. Hansen s’il n’est pas en mesure de faire le voyage. Son rôle de doublure lui apportera une expérience qui positionnera bien le programme spatial canadien pour les missions futures, a déclaré Mathieu Caron, directeur de la division Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale de l’Agence spatiale canadienne (ASC).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jenni Gibbons

Mme Gibbons a convenu que son rôle dans la mission lunaire – apprendre tout, du lancement à l’amerrissage – est un investissement pour les missions futures. « Je pense certainement que si le Canada choisit d’investir dans des bottes sur la Lune, je serai prête, tout comme tous les membres de notre corps », a-t-elle dit lors d’une entrevue.

Son compatriote, l’astronaute canadien Joshua Kutryk, âgé de 41 ans et originaire de Fort Saskatchewan, en Alberta, devrait se rendre à la station spatiale au début de 2025 pour la première mission du vaisseau spatial Starliner-1 construit par Boeing. Il passera six mois dans l’espace.

Cela signifie quelques années chargées pour le corps des astronautes du pays, mais M. Caron a déclaré que c’était un problème intéressant.

« Nous sommes très heureux qu’en tant qu’agence spatiale, nous soyons confrontés à un beau problème dans lequel nous avons des missions passionnantes que nous devons soutenir presque simultanément », a affirmé M. Caron.

David Saint-Jacques, 53 ans, de Saint-Lambert au Québec, le seul membre du corps des astronautes ayant une expérience de vol spatial, occupe actuellement le poste de directeur adjoint à l’agence spatiale, contribuant ainsi à développer la future capacité d’exploration lunaire du Canada.

Il n’est pas prévu d’ajouter d’autres astronautes, a indiqué M. Caron, et les quatre membres actuels sont médicalement et techniquement autorisés pour une future mission spatiale.

« Notre objectif est de nous assurer que nos astronautes voleront », a soutenu M. Caron. En plus des deux missions annoncées, un autre Canadien se rendra à la Station spatiale internationale avant 2030, et un autre à l’avant-poste Lunar Gateway, une petite station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune.

Le Canada fournit le grand bras robotisé Canadarm 3 à la station lunaire. Cela contribue également à la construction d’un petit véhicule lunaire conçu pour être utilisé au pôle Sud de la Lune, ainsi que d’un plus grand véhicule lunaire utilitaire, a déclaré Lisa Campbell, présidente de l’ASC.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par les vols spatiaux habités, mais aussi par l’exploitation des avantages de l’espace pour le Canada », a déclaré Mme Campbell.