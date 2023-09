Station spatiale internationale

Retour sur Terre d’un Américain et de deux Russes après des séjours record

(Moscou) Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes ont atterri mercredi sans encombre après avoir passé des séjours record de plus d’un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l’agence russe Roscosmos.