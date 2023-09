Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Pourquoi les tyrannosaures avaient-ils de si petits bras ? Y. Michalski

Le débat fait rage depuis plus d’un siècle à ce sujet.

« Le problème, c’est que les bras du tyrannosaure sont trop petits pour atteindre sa gueule », explique Matthew Bonnan, paléontologue à l’Université Stockton, au New Jersey, qui a publié une étude sur le sujet en 2022 dans Frontiers in Earth Science.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ STOCKTON Matthew Bonnan, paléontologue à l’Université Stockton, au New Jersey

Les bras du tyrannosaure mesuraient moins de 1 m alors que le roi des dinosaures frisait les 14 m, avec une gueule de 1,2 m et des dents de plus de 20 cm. En d’autres mots, ses bras mesuraient quatre dents mises bout à bout.

Deux grandes hypothèses

Deux grandes hypothèses sont examinées par les chercheurs depuis la découverte du premier tyrannosaure, en 1902 au Montana. « Soit il s’agit de vestiges de membres qui étaient utiles pour les ancêtres du tyrannosaure, soit ils étaient utilisés par les dinosaures juvéniles, qui avaient peut-être une gueule plus proche de leurs bras », dit M. Bonnan.

L’hypothèse « vestigiale » se heurte à un écueil de taille : les bras étaient munis de muscles. « Les fossiles de bras retrouvés montrent des points d’attache musculaire assez forts, dit M. Bonnan. Si les bras n’étaient jamais utilisés parce qu’il s’agissait de vestiges d’autres espèces archaïques, les muscles seraient atrophiés. »

Le paléontologue d’Atlantic City a lui-même une autre proposition : les bras du tyrannosaure étaient ornés de plumes et servaient à faire des danses lors de rituels de copulation. « J’ai eu cette idée en voyant des autruches, dit M. Bonnan. Leurs ailes sont trop petites pour voler, mais elles servent lors de la cour. On n’est pas certain que les dinosaures, notamment les tyrannosaures, avaient des plumes, mais c’est une possibilité de plus en plus discutée. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU MUSÉE DE MANCHESTER Moulage du fossile de tyrannosaure nommé Stan, qui a été vendu aux enchères pour 31,8 millions US en 2020

Coudes

Le chercheur du New Jersey veut maintenant étudier les mouvements des coudes chez les mammifères et chez les reptiles, notamment les crocodiles et les lézards, pour mieux comprendre quels mouvements pouvaient faire les bras de dinosaures. « Chez les lézards, le coude peut pivoter d’une manière qui est impossible pour nous. Ça pourrait nous donner des indices sur la fonction des bras des tyrannosaures. »

D’autres usages occasionnels ont été suggérés par d’autres chercheurs, note Juan Ignacio Canale, paléontologue de l’Université nationale de Rio Negro, en Argentine.

Il se peut que les bras aient eu une fonction lors de la copulation, ou alors pour retenir une proie qui se débat ou la déplacer une fois qu’elle était morte. Certains ont aussi avancé qu’ils servaient à se relever. Juan Ignacio Canale, paléontologue de l’Université nationale de Rio Negro, en Argentine

« Plus récemment, certains ont avancé que les bras sont peut-être devenus plus petits pour éviter d’être une cible lors de combats ou qu’ils servaient d’armes lors du combat corps à corps. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE RESEARCHGATE DE JUAN IGNACIO CANALE Juan Ignacio Canale, paléontologue de l’Université nationale de Rio Negro, en Argentine

M. Canale a publié en 2022 dans Cell une étude sur un cousin du tyrannosaure, le Meraxes gigas, dont le premier fossile a été découvert en 2012 dans le nord de la Patagonie.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE RIO NEGRO Illustration d’artiste de Meraxes gigas

Le tyrannosaure était présent en Amérique du Nord, tandis que Meraxes vivait en Afrique et en Amérique du Sud. D’autres cousins de ces grands prédateurs hantaient l’Eurasie.

« La plupart des grands dinosaures prédateurs avaient des petits bras du même genre, incapables d’atteindre la gueule, explique M. Canale. Et la plupart avaient des muscles sur les bras, donc ce n’étaient pas des vestiges d’espèces archaïques. Si on résout l’énigme des bras du tyrannosaure, on saura probablement à quoi servaient ceux des autres grands prédateurs. »

Le faible nombre de fossiles complets de tyrannosaures empêche de tester réellement l’hypothèse « vestigiale » et celle d’une utilité pour les juvéniles pour se nourrir. « On n’a presque pas de fossiles de dinosaures juvéniles, note M. Bonnan. À mon avis, tant qu’on n’aura pas de machine à voyager dans le temps, on ne trouvera pas la réponse. »