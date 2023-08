Sur Mars régnait jadis un climat cyclique, propice à la vie

(Paris) Une nouvelle preuve que la vie sur Mars était possible dans un lointain passé : le rover Curiosity a découvert le témoin fossile d’un climat cyclique alternant saisons sèches et humides, un environnement semblable à celui de la Terre et donc propice à l’apparition d’organismes vivants, selon une étude mercredi.