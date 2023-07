Depuis la mi-mai, un phénomène astronomique rare est observable au Québec. Une supernova située à 21 millions d’années-lumière est visible avec un télescope amateur relativement simple. Les clubs d’astronomie se réjouissent.

« La plus brillante que j’aie vue »

André Cajolais est astronome amateur depuis 30 ans. Depuis fin mai, comme des dizaines d’autres passionnés au Québec, il est captivé par une nouvelle supernova, SN2023ixf. « Je l’ai observée à Chambly malgré la fumée des incendies de forêt », dit M. Cajolais, qui fait souvent de la communication scientifique à titre de membre de la Société d’astronomie de la Montérégie. « C’est probablement la plus brillante que j’aie vue. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Georges (à gauche) et François Simard discutent dans l’observatoire du Club d’astronomie du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel.

Même constat au Club d’astronomie du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel. Le 19 juin, une demi-douzaine d’astronomes amateurs ont profité d’un rare ciel dégagé pour observer SN2023ixf. « Les conditions du ciel étaient excellentes et sans mouches ! », dit Georges Simard, administrateur du club. Il en a profité pour envoyer un cliché de la supernova à un site de science citoyenne. « Grâce à ces dizaines d’observations du monde entier, on voit la luminosité de la supernova qui décroît lentement. » Un article sur SN2023ixf publié en juillet dans les notes de recherche de la Société astronomique américaine (RNSAA) incluait les contributions de trois membres du club.

PHOTO ANDRÉ CAJOLAIS ET PAUL PARADIS La supernova SN2023ixf (au bout de la flèche verte), dans la galaxie du Moulinet

Une explosion gigantesque

Une supernova marque la fin de la vie d’une étoile, avec notamment une explosion émettant beaucoup de lumière. Elles surviennent probablement fréquemment dans l’Univers, mais on peut compter sur les doigts des deux mains les supernovas observées avant le XXe siècle. Le concept même de supernova date du milieu du XIXe siècle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE L’observatoire du Club d’astronomie du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel

SN2023ixf, elle, est située à 21 millions d’années-lumière de notre planète, dans la galaxie Messier 101, aussi appelée galaxie du Moulinet, dans la constellation de la Grande Ourse.

L’explosion est à ce point gigantesque qu’elle surpasse en luminosité le cœur même de la galaxie. André Cajolais, membre de la Société d’astronomie de la Montérégie

SN2023ixf a été observée pour la première fois le 19 mai par un astronome amateur japonais.

Des supernovas très proches de la Terre, situées à moins de 100 ou 150 années-lumière, ont été liées à des extinctions d’espèces survenant tous les quelques millions d’années. Il n’y a pas d’étoiles aussi proches qui semblent susceptibles de devenir des supernovas dans les prochains siècles ou millénaires, la plus proche étant Bételgeuse, entre 500 et 600 années-lumière.

Dans le film Star Trek de 2009, la destruction d’une civilisation romulane par une supernova jouait un rôle central.

Petit retour au IIe siècle...

La lumière apparente des supernovas est généralement trop faible pour être vue avec un télescope amateur, selon Marc Jobin, astronome au Planétarium. « Elles ont généralement des magnitudes supérieures à 13, alors que SN2023ixf a une magnitude de 11 », dit M. Jobin. Paradoxalement, plus la valeur de la magnitude est élevée, moins une étoile est visible.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Georges Simard et son téléscope Unistellar eVscope

Pour être visible à l’œil nu, la magnitude doit être inférieure à 6, dans des conditions idéales. Par exemple, les étoiles de la Grande Ourse qui dessinent une casserole dans le ciel ont une magnitude de 2 à 3.

En 1987, dans le Grand Nuage de Magellan, situé à 170 000 années-lumière de la Terre, une supernova a atteint une magnitude de 2,9.

« L’échelle de magnitude est logarithmique, de sorte qu’une unité de différence signifie une variation importante de la visibilité », dit M. Jobin. Une étoile de magnitude 2 est 2512 fois plus visible qu’une étoile de magnitude 3, et 100 fois plus visible qu’une étoile de magnitude 7.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA La galaxie du Moulinet croquée par le télescope spatial Hubble

Cette échelle a été créée par Ptolémée, géographe et astronome grec du IIe siècle. « À l’époque, il avait six degrés de magnitude, dit M. Jobin. Ce n’était pas très mathématique, il classait les étoiles en plusieurs grandeurs. »

L’Almageste de Ptolémée recensait 1022 étoiles visibles à l’œil nu. L’invention du télescope au XVIIe siècle a permis d’ajouter des degrés de magnitude plus élevés, et donc de classifier des étoiles ou supernovas moins visibles. L’échelle logarithmique a été formalisée au milieu du XIXe siècle par l’astronome britannique Norman Pogson, ce qui a entraîné l’ajout de magnitudes négatives pour les astres les plus visibles.

Comment observer SN2023ixf

La galaxie du Moulinet est située entre la Grande Ourse et la Petite Ourse, près de la poignée de la casserole (la Grande Ourse). SN2023ixf est située près d’un des bras extérieurs de la galaxie (elle n’est pas toujours au même endroit parce que la galaxie tourne). Elle devrait être visible tout l’été, selon M. Jobin, le site space.com avançant même qu’elle serait visible à l’automne. « Le mieux pour un néophyte est d’appeler la société d’astronomie amateure de sa région pour avoir de l’aide, dit M. Simard. On peut aussi trouver des sites ou applications de cherche-étoiles [star finder]. »