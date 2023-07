De meilleures études, y compris des essais contrôlés aléatoires, sont nécessaires pour déterminer plus définitivement si l’aspartame cause ou non le cancer, indique le résumé de l’étude.

(Toronto) La Société canadienne du cancer recommande aux gens de respecter les limites quotidiennes existantes de consommation d’aspartame et encourage davantage d’études sur l’édulcorant artificiel après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a jugé « probablement cancérigène ».

La Presse Canadienne

La classification « signifie qu’il y a peu de preuves suggérant qu’il peut causer le cancer chez l’homme et que des recherches supplémentaires sont nécessaires », a précisé Elizabeth Holmes, directrice des politiques de santé à la Société canadienne du cancer, lors d’une entrevue vendredi.

Mme Holmes a déclaré que la société accueille favorablement les propositions de recherche sur l’aspartame et envisagera de les financer.

Deux agences affiliées à l’OMS ont mené deux examens indépendants pour évaluer les risques pour la santé associés à la consommation d’aspartame, que l’on trouve couramment dans les boissons diététiques, la gomme et les friandises sucrées sans sucre comme le sirop ou le dessert à la gélatine.

En examinant les études disponibles sur les humains et les animaux, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et le Comité mixte d’experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture sur les additifs alimentaires (JECFA) ont trouvé des preuves limitées que l’aspartame pourrait être associé à un type de cancer du foie. Mais les résultats ne pouvaient pas exclure la possibilité que d’autres variables puissent expliquer ce lien.

De meilleures études, y compris des essais contrôlés aléatoires, sont nécessaires pour déterminer plus définitivement si l’aspartame cause ou non le cancer, indique le résumé de l’étude.

Il n’y avait « aucune preuve convaincante » suggérant que les recommandations actuelles sur la consommation ou la consommation d’aspartame en toute sécurité devraient être modifiées, a-t-il déclaré.

Santé Canada et l’OMS recommandent tous deux une limite quotidienne de 40 mg d’aspartame par kilogramme de poids corporel.

Un communiqué de presse de l’OMS le décompose : puisqu’une canette de soda diète contient environ 200 à 300 mg d’aspartame, un adulte qui pèse 70 kg devrait consommer plus de 9 à 14 canettes par jour pour dépasser cette limite.

David Ma, professeur de sciences nutritionnelles à l’Université de Guelph, a déclaré que la consommation quotidienne d’aspartame de la plupart des Canadiens se situe probablement dans cette limite.

« Malheureusement, il y a probablement quelques personnes qui boivent (au-dessus) de ce niveau. Ce sont donc celles qui devraient être les plus préoccupées par leur consommation », a déclaré Ma.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Santé Canada a déclaré qu’il examinerait la recherche et « déterminerait si une action est nécessaire pour l’aspartame au Canada sur la base des données scientifiques contenues dans les rapports complets ».

Quatre niveaux

L’OMS a quatre niveaux de classification pour les éléments évalués pour leur potentiel cancérigène : cancérigène pour l’homme, probablement cancérigène pour l’homme, peut-être cancérigène pour l’homme et inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Ces niveaux sont basés sur la force des preuves que quelque chose, y compris les aliments, les boissons, les produits chimiques et les risques environnementaux, est lié au cancer.

Les niveaux de classification ne sont pas une déclaration sur le « degré de risque » de développer un cancer. Le risque varie souvent en fonction de la quantité consommée ou des niveaux d’exposition. Le type de cancer auquel l’aliment ou la boisson est lié varie également.

Le tabac, l’alcool et la viande transformée font partie des plus de 120 articles actuellement classés comme cancérigènes sur le site Web de l’OMS. Il y a plus de 90 articles répertoriés comme cancérigènes « probables », y compris la viande rouge.

En ce qui concerne les cancérigènes « possibles » tels que l’aspartame, plus de 320 articles sont répertoriés. Ils comprennent de nombreux produits chimiques, tels que le chloroforme et le plomb.

Il est important de considérer les substances répertoriées comme cancérigènes, probablement cancérigènes ou peut-être cancérigènes comme des « dangers » plutôt que des « risques », a déclaré M. Ma.

Par exemple, conduire une voiture est intrinsèquement un danger, a-t-il illustré. Mais le risque de blessure est réduit par les actions que nous prenons.

« Nous acceptons cela, car au quotidien, des millions et des millions de personnes à travers le monde conduisent. Le risque est relativement faible, car nous mettons notre ceinture de sécurité, nous respectons le Code de la route, nous ne roulons pas dangereusement à grande vitesse », a élaboré M. Ma.

De même, l’aspartame est un « danger », mais « le niveau de risque est faible » si nous n’en consommons pas trop, a-t-il dit.