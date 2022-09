Le cryptographe Gilles Brassard, de l’Université de Montréal, a reçu un prix scientifique prestigieux jeudi. Le prix Breakthrough récompense ses travaux en cryptographie quantique et en téléportation quantique

Mathieu Perreault La Presse

La plage de San Juan

M. Brassard partage son prix avec trois autres spécialistes de la physique quantique. Il s’agit d’un domaine de la physique qui étudie et utilise le comportement particulier des atomes et des particules élémentaires. Les trois autres lauréats sont des collaborateurs de longue date. L’un d’entre eux est le physicien Charles Bennett, qui travaille pour IBM aux États-Unis. « Nous nous sommes rencontrés dans une conférence à Porto Rico en 1979, explique M. Bennett. Il avait présenté sur un concept théorique en cryptographie, une base de données Oracle accessible à tous, mais impossible à modifier. J’avais proposé une communication similaire qui avait été refusée. Nous avons discuté sur la plage et je lui ai parlé des idées d’un ancien camarade d’université, Stephen Wiesner, à propos d’une monnaie numérique impossible à contrefaire. Ça nous a menés en 1984 à proposer le premier protocole de cryptographie quantique. »

PHOTO TIRÉE DU SITE EUREKALERT Le physicien Charles Bennett

Le Nobel ?

En 2018, M. Brassard et M. Bennett ont reçu le prix Wolf de physique, remis par une fondation israélienne. Comme il s’agit de la récompense la plus prestigieuse du domaine après le Nobel, les articles à l’époque ont évoqué son attribution au duo de chercheurs. S’attendent-ils à recevoir le Nobel avant leur retraite ? « Le Nobel, c’est dans dix jours, alors je ne m’arrêterai pas de respirer, dit M. Brassard. La moitié des récipiendaires du Wolf de physique ont eu le Nobel peu après. Dans notre cas, ça fait déjà quatre ans. » M. Bennett pour sa part a déploré qu’au plus trois personnes puissent recevoir un prix Nobel dans une discipline chaque année. « Ce n’est pas adapté à la science d’aujourd’hui, qui se fait en équipe. » M. Brassard a 67 ans et est entré à l’université à l’âge de 13 ans.

La cryptographie quantique

La cryptographie quantique est plus sûre que la cryptographie classique, qui garantit la sécurité des communications et des transactions en utilisant des problèmes mathématiques très compliqués à résoudre. Mais elle ne s’est pas encore imposée dans le commerce. « Avec la cryptographie quantique, on sait immédiatement si on a été espionné, car observer un photon le modifie, dit M. Bennett. Mais il n’y a pas eu encore de grand succès commercial en cryptographie quantique. »

La Chine en avance

Le pays le plus avancé dans le monde en cryptographie quantique est la Chine, selon M. Brassard. « Ils ont fait une épine dorsale de cryptographie quantique qui va de Shanghai à Pékin et ils expérimentent la cryptographie quantique avec un satellite. L’Europe aussi y songe, mais en Amérique du Nord, ce n’est pas pris au sérieux. Le problème, c’est que lorsqu’on va avoir des ordinateurs quantiques, on pourra déchiffrer tout ce qui a été fait par le passé avec la cryptographie classique. Nos ennemis emmagasinent toute l’information de l’internet et pourront lire tous les secrets quand l’ordinateur quantique deviendra réalité. »

La téléportation quantique

Charles Bennett est responsable de l’utilisation du terme « téléportation », qu’il regrette. « Ça frappe l’imagination, mais ça donne à tort l’impression qu’on va pouvoir se téléporter grâce à notre invention, dit M. Bennett. Ce n’est pas le cas, la téléportation quantique sera plutôt utilisée pour communiquer entre ordinateurs quantiques sans passer par la fibre optique. Ça va éviter les problèmes de la fibre optique, où il y a des pertes quand on dépasse quelques centaines de kilomètres. »

Facebook et Google

Les cinq prix Breakthrough ont été créés en 2012 par des entrepreneurs en technologie, notamment des fondateurs de Facebook et de Google. Chaque prix est lié à une bourse de 3 millions US. « Le prix Wolf est plus prestigieux, mais pour une raison que je comprends mal, il y a eu beaucoup plus d’intérêt médiatique pour le prix Breakthrough », dit M. Brassard.