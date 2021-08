PHOTO HAUTE ÉCOLE DES SCIENCES APPLIQUÉES DES GRISONS, VIA GOOGLE MAPS

(Genève) Une université suisse a affirmé lundi avoir établi un record pour le calcul du nombre Pi, avec 62 800 milliards de décimales après la virgule.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, la Haute école des sciences appliquées (HES) des Grisons, dans l’est de la Suisse, se félicite d’avoir abouti à ce résultat grâce à un ordinateur de haute performance qui a travaillé pendant 108 jours et 9 heures.

« Il est donc presque deux fois plus rapide que le record établi par Google en 2019, et environ 3,5 fois plus rapide que le dernier record mondial de 2020 », souligne le communiqué.

Les dix derniers chiffres de Pi sont « 7 817 924 264 », indique la HES qui indique qu’elle ne dévoilera le numéro complet qu’une fois que le record aura été homologué par le Livre Guinness des records.

Le communiqué assure que l’ordinateur de la HES a dépassé dans ses calculs l’ancien record mondial de 50 000 milliards de décimales après la virgule en y ajoutant 12 800 milliards de nouveaux chiffres inconnus jusqu’alors.

Pi est le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre d’un cercle pour obtenir sa circonférence et il est impossible d’en connaître la valeur exacte car le nombre des chiffres après la virgule est infini.

Mais la connaissance de Pi ne cesse d’être affinée grâce à l’arrivée d’ordinateurs puissants.

Toutefois, même si des passionnés s’évertuent à retenir des centaines ou milliers de chiffres après la virgule, le grand public s’en tient généralement au mieux à 3 141 5927.