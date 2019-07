Embouteillage sur la Lune

S'ils sont financés par le Congrès, les derniers plans lunaires de la NASA verront le retour des astronautes dès 2024, 55 ans après Apollo. Trois alunisseurs privés devraient apporter sur la Lune des instruments de la NASA dès 2020 et une version préliminaire de la station lunaire Gateway a été proposée. Voici les grandes dates prévues par le plus récent programme lunaire, Artemis.

Source : The Verge

1,6 milliard US : demandes budgétaires additionnelles de la NASA pour 2019 afin de lancer Artemis

8 milliards US : budget annuel du programme Artemis

21 milliards US : budget actuel de la NASA

Survol lunaire non habité de la capsule Orion, lors du premier vol de la fusée SLS, en développement depuis 2011

Tests d'instruments et de technologies avec des alunisseurs privés

2007

Première mission chinoise en orbite lunaire, Chang'e 1

2013

Première sonde chinoise à se poser sur la surface, Chang'e 3

2018

Lancement du satellite de navigation lunaire Queqiao (pont de la Pie, en chinois)

2019

Première sonde à se poser sur la face cachée, Chang'e 4, en janvier

Première mission chinoise comportant un retour d'échantillons lunaires sur Terre, Chang'e 5, en décembre

2027

La mission chinoise Chang'e 8 construit un prototype de base sur la surface à partir des matériaux de la Lune

2030 ou après

Première mission habitée chinoise vers la Lune

Source : Spacenews

Le far west dans l'espace

Aucun traité n'encadre les bases lunaires ou l'exploitation minière sur la Lune et les astéroïdes. Un traité a été négocié par l'Organisation des Nations unies il y a 40 ans, mais seuls 17 pays l'ont signé et aucun d'entre eux n'a de tels projets, selon Kuan-Wei Chen, de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill.

Pourquoi n'y a-t-il aucun traité international pour encadrer l'exploitation commerciale de la Lune, comme cela existe pour les fonds marins ?

Le Traité de l'espace a été négocié dans les années 60 dans le contexte de la guerre froide. Il ne porte que sur la militarisation de l'espace, qui est interdite. Est interdite également l'interférence avec les activités spatiales des autres États, qui est assimilée à une agression. Le Traité de la Lune prévoit le partage des profits de l'exploitation commerciale des astres comme la Lune et les astéroïdes, mais les puissances spatiales ne l'ont pas signé pour assurer que leurs firmes nationales puissent tirer pleinement profit de leurs investissements. Certains États ont d'ailleurs commencé à légiférer pour encadrer l'exploitation minière spatiale.

Pourquoi alors n'y a-t-il pas plus de conflits entre les exploitants de satellites en orbite autour de la Terre ?

L'orbite géostationnaire, par exemple, est en train de se remplir complètement. Mais heureusement, l'Union internationale des télécommunications, un groupe intergouvernemental chargé d'assigner les fréquences radio, gère les interférences. Ça limite les conflits. C'est un peu le concept du Traité de la Lune ou de celui qui gère les fonds marins, en fait.

Si on se rendait compte qu'un endroit spécifique près du pôle Sud de la Lune est le seul endroit où l'exploitation de la glace lunaire est possible et que les États-Unis y installaient une base, d'autres pays pourraient-ils invoquer le Traité de l'espace en arguant qu'il s'agit d'une interférence avec leurs activités ?

Ça serait étirer la sauce que d'invoquer le Traité de l'espace. Le Traité de la Lune s'appliquerait, mais peu de pays l'ont signé.

Le privé à la conquête de la Lune

L'automne dernier, la NASA a choisi neuf projets lunaires privés qui recevront du financement public. Trois des missions partiront à l'automne 2020. Les sondes privées transporteront une douzaine d'instruments de la NASA et testeront deux technologies utiles pour une mission lunaire, un système GPS et des panneaux solaires adaptés à notre satellite.