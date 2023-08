Université de Sherbrooke et ETS

Des chercheurs inventent une technologie pour crypter des données médicales

La numérisation des dossiers de santé n’a pas que des avantages ; comme ceux-ci se trouvent dans le nuage, il existe un risque que les données sensibles qu’ils contiennent se retrouvent entre de mauvaises mains. Pour contourner cet obstacle, une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke (UdeS) et de l’École de technologie supérieure (ETS) a développé une solution qui rendra la transmission et l’archivage des renseignements médicaux plus sécuritaires.