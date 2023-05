Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

De nombreuses failles révélées dans l’examen d’admission

L’examen d’admission à la profession infirmière, qui s’était soldé en septembre par un taux d’échec disproportionné, comporte plusieurs failles, révèle une enquête du commissaire à l’admission aux professions. Il remet notamment en cause la qualité des questions et des notes de passage « haussées sans justification suffisante ». Plus de 500 infirmières en auraient fait les frais.