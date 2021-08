Une éclosion de légionellose, une bactérie causant des atteintes pulmonaires, a fait deux morts dans l’est de Montréal. La santé publique de Montréal lance un appel à la vigilance.

Alice Girard-Bossé La Presse

Depuis la mi-juin, la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de Montréal a recensé une éclosion de 10 cas dans le quadrilatère formé de l’autoroute 25 à l’est, du boulevard Pie-IX à l’ouest, de l’autoroute 40 au nord et du fleuve Saint-Laurent au sud. La DRSP demande aux cliniciens de la métropole d’être vigilants afin d’identifier rapidement les cas de légionellose sur le territoire.

« Malheureusement, parmi les 10 cas, deux personnes sont décédées », a déclaré David Kaiser, chef médical du secteur Environnements urbain et santé des populations, de la Direction régionale de santé publique de Montréal. Un décès s’est produit en juin et un second en juillet.

Les cas identifiés dans l’éclosion sont tous des adultes, en majorité âgés de plus de 65 ans.

La Santé publique tente toujours d’identifier la source de contamination de l’éclosion. « On a investigué et contrôlé plusieurs sources dans la communauté, mais on n’a pas identifié une source commune qui peut expliquer l’ensemble des cas », a affirmé le Dr Kaiser.

Les symptômes

La maladie du légionnaire, la forme la plus fréquente de légionellose, cause une infection aiguë des poumons, telle qu’une pneumonie, et peut entraîner une forte fièvre, des frissons, de la toux, de la fatigue, des myalgies et une perte d’appétit.

« La plupart des personnes sont hospitalisées, car c’est une maladie avec des symptômes graves. Pour un clinicien, c’est un cas sévère de COVID-19 qui pourrait s’apparenter à la légionellose », soutient M. Kaiser.

La maladie a un taux de létalité entre 10 et 20 %. Les personnes âgées, les personnes immunosupprimées et celles ayant des maladies chroniques sont particulièrement vulnérables à l’infection.

Transmission

La légionellose peut s’attraper par l’eau ou par de fines gouttelettes d’eau contaminée. Une personne peut être infectée par l’air provenant d’une tour de refroidissement à l’eau, d’un spa, d’une douche ou par aspiration d’eau contaminée.

Les micro-organismes Legionella se multiplient en eau chaude entre 32 et 45°C. La Santé publique recommande donc de garder son chauffe-eau à une température de 60°C et plus.

Contrairement à la COVID-19, la Legionella n’est pas transmise d’une personne à une autre.