(Ottawa) Une cohorte de recrues, une vingtaine de ministres qui s’échangent des portefeuilles, un premier ministre qui souhaite faire de l’économie une priorité. Justin Trudeau a présenté mercredi matin à Rideau Hall un Cabinet remanié afin de donner un nouvel élan à ses troupes après une année difficile.

Au Québec, six ministres changent de chaise (Pablo Rodriguez, Marc Miller, Jean-Yves Duclos, Pascale St-Onge, Diane Lebouthillier, Marie-Claude Bibeau), une nouvelle fait son entrée (Soraya Martinez Ferrada), tandis que deux seulement demeurent titulaires du même poste (Mélanie Joly aux Affaires étrangères et Steven Guilbeault à l’Environnement).

Député et ministre d’expérience, Pablo Rodriguez débarque aux Transports, après s’être attaqué aux géants du web et réussi à faire adopter deux projets de loi controversés (C-11 et C-18). Il conserve son poste de lieutenant politique du Québec, où les libéraux ne peuvent se permettre de perdre des plumes au prochain scrutin.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Pablo Rodriguez

Il est remplacé au Patrimoine canadien par Pascale St-Onge, une novice en politique dont la prestation a convaincu. Dans son rôle aux Sports, elle a échafaudé une réforme qui a été bien accueillie par les partis d’opposition et par le milieu. La confiance qu’on lui vouait se constatait en Chambre, où elle a souvent été envoyée au front.

Diane Lebouthillier hérite également d’un nouveau portefeuille. Elle qui était à la barre du ministère du Revenu national depuis 2015 prendra les commandes du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, qui revient donc sur la côte est après un passage d’environ deux ans sur la côte du Pacifique. Elle est remplacée par sa collègue Marie-Claude Bibeau au Revenu national.

Quant à Jean-Yves Duclos, économiste de formation, Justin Trudeau l’envoie à l’imposant ministère des Services publics et de l’Approvisionnement.

La nouvelle venue du Québec à la table des décisions est Soraya Martinez Ferrada. Députée d’Hochelaga, cette proche de Mélanie Joly reconnue pour ses compétences en organisation politique se voit confier les rênes du Tourisme et de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

La parité au Cabinet est maintenue, et sa taille demeure inchangée, avec 38 places à la table – 39 en incluant Justin Trudeau. En revanche, le premier ministre s’est adonné à un important jeu de chaises musicales. L’objectif : tenter de démontrer que l’économie est un thème central pour le gouvernement.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Anita Anand

Au rayon des nouveautés, en rafale : Anita Anand hérite de la présidence du Conseil du Trésor, Bill Blair la remplace à la Défense nationale. Sean Fraser est muté au ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités. Celui qui est considéré comme un habile communicateur sera assurément sollicité plus souvent qu’à son tour par l’opposition. Marc Miller le remplace à la tête du complexe ministère de l’Immigration.

Les rênes du ministère de la Sécurité publique, un épineux dossier qui est au cœur de l’actualité depuis des mois, et dont la gestion a valu un renvoi à Marco Mendicino, sont confiées à Dominic LeBlanc, homme de confiance de Justin Trudeau. Le ministre du Nouveau-Brunswick poursuivra ainsi les négociations avec l’opposition sur la tenue d’une enquête publique entourant l’ingérence étrangère.

Des nouveaux venus et des piliers

Parmi les nouveaux visages qui font leur entrée au Saint des saints, on trouve Arif Virani. Le Torontois succédera à David Lametti à la tête du ministère de la Justice. Les motifs du départ du Montréalais, ancien professeur titulaire de la Faculté de droit de l’Université McGill, n’ont pas encore été précisés.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Arif Virani

D’autres recrues – il y en a sept au total – ont aussi franchi les grilles de Rideau Hall, mercredi. Terry Beech, de Vancouver, Ya’ara Saks, Rechie Valdez, Gary Anandasangaree, tous de la grande région de Toronto, et Jenna Sudds, de la région d’Ottawa, seront désormais désignés « honorables ».

Ils deviennent, respectivement, titulaires des ministères des Services aux citoyens, de la Santé mentale et des Dépendances, de la Petite Entreprise, des Relations Couronne-Autochtones, et de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Le premier ministre a choisi de garder en poste les piliers que sont la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

À l’approche de l’exercice, Omar Alghabra (Transports), Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière), Carolyn Bennett (Santé mentale) et Helena Jaczek (Services publics et Approvisionnement) avaient annoncé, lundi et mardi, qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections.

De son côté, Marco Mendicino, a attendu à mercredi matin pour confirmer son départ. La liste des dossiers qu’il a pilotés avec difficulté ainsi que celle de ses déclarations contredites est longue, du « convoi de la liberté » au transfert du meurtrier en série Paul Bernardo, en passant par l’ingérence chinoise.

Celui qui a été procureur fédéral pendant une décennie ne fait pas pour autant une croix sur la politique. « J’ai bien l’intention de continuer à servir jusqu’à la fin de ce mandat, me présenter aux prochaines élections et au-delà », a-t-il signalé dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, mercredi.

La cérémonie d’assermentation se tient à Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Le premier ministre et les membres de son nouveau Cabinet s’adresseront ensuite aux journalistes avant de se rencontrer pour une première réunion en fin d’après-midi.