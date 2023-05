Le projet de loi C-18 forcerait les géants du web, comme Meta et Google, à conclure des ententes pour le partage de leurs revenus avec les médias dont le contenu est utilisé gratuitement par ces plateformes.

(Ottawa) Le contenu produit par les médias d’information n’apparaîtra plus sur Facebook et Instagram si les parlementaires adoptent le projet de loi C-18 sur le partage des revenus des géants du web avec les médias. C’est ce qu’a fait valoir le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, dans une déclaration écrite lundi.

Il avait été invité à témoigner par sommation au comité permanent du patrimoine canadien parlementaire de la Chambre des communes, mais a annulé sa présence à la dernière minute. Il était outré par le changement de titre de la réunion pour « Utilisation actuelle et continue de tactiques d’intimidation et de subversion par les géants du web pour échapper à la réglementation au Canada et à travers le monde ».

Ce sont les représentants de Meta au Canada, Kevin Chan et Rachel Curran, qui se sont présentés pour témoigner à sa place lundi avant-midi.

Les représentants canadiens de Google avaient passé un mauvais quart d’heure en mars lorsqu’ils avaient tenté d’expliquer pourquoi ils avaient bloqué l’accès aux nouvelles sur le moteur de recherche à environ un million d’usagers au Canada. Ils avaient finalement fait marche arrière.

« La loi sur les nouvelles en ligne repose sur un postulat fondamentalement erroné, fait valoir M. Clegg dans sa déclaration écrite publiée sur le site web de l’entreprise et lue par Kevin Chan en comité parlementaire. Meta ne profite pas injustement des personnes partageant des liens vers du contenu d’actualités sur notre plateforme. »

Il soutient que ce sont plutôt les médias qui utilisent Facebook et Instagram parce que c’est avantageux pour eux, alors que le contenu d’information « n’a pas de valeur particulière » pour Meta.

« En tant que tel, nous avons pris la décision difficile que si cette législation imparfaite est adoptée, nous devrons mettre fin à la disponibilité du contenu des nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada », indique-t-il.

Il avance que le flux d’actualités de Facebook a généré 1,9 milliard de clics au cours de la dernière année, un « marketing gratuit » de 230 millions de dollars.

Le projet de loi C-18 forcerait les géants du web, comme Meta et Google, à conclure des ententes pour le partage de leurs revenus avec les médias dont le contenu est utilisé gratuitement par ces plateformes. Ces géants du web accaparent la grande majorité des revenus en ligne. Cette perte de revenus publicitaires fait mal aux salles de nouvelles. Au cours des derniers mois, Québecor, Les Coops de l’information, Global News et Postmedia, qui détient le Montreal Gazette, ont annoncé des coupes dans leurs effectifs.