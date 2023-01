Contrats à la firme McKinsey

Les élus fédéraux déclenchent une enquête

(Ottawa) Des ministres fédéraux et la haute direction de la firme de consultants McKinsey devront venir s’expliquer devant les élus du comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires qui étudieront les plus de 100 millions de contrats octroyés par Ottawa à la multinationale depuis 2011.