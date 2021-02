(Québec) Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi avant-midi la nomination de Benoit Charette comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. L'annonce, bien reçue par le milieu communautaire, fait également place à un nouveau visage au conseil des ministres : Lucie Lecours héritera d'un portefeuille de nature économique.

Tommy Chouinard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

La création d’un poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme était l’une des recommandations du groupe d’action formé par le gouvernement sur l’enjeu de la discrimination. Les conclusions du groupe ont été présentées en décembre. Ce groupe était piloté par les ministres Nadine Girault (Immigration et Relations internationales) et Lionel Carmant (Services sociaux). On s’attendait à ce que l’un ou l’autre hérite de cette responsabilité ministérielle.

Or, le choix s’arrête plutôt sur Benoit Charette, qui conserve ses responsabilités à l’Environnement. Au gouvernement, on fait valoir que le député de Deux-Montagnes, dont la conjointe est d’origine haïtienne et dont les trois enfants sont métissés, a déjà été confronté à la discrimination.

Au début des années 2000, il a gagné sa cause à la Commission des droits de la personne ; le couple s’était vu refuser la location d’un logement.

François Legault ajoute aussi un membre à son conseil des ministres. C'est la députée de Les Plaines (couronne nord de Montréal), Lucie Lecours. Elle aura des responsabilités de nature économique. Jusqu'ici, elle était directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins avant de faire le saut en politique en 2018. Personne ne perdra son poste avec les modifications au cabinet ministériel qui seront apportées par François Legault.

Un pas « important », mais encore ?

Dans le milieu communautaire, les organismes sondés par La Presse ont bien accueilli la nomination de Benoit Charette, mercredi, en parlant d’une annonce réfléchie qui suscite de l’espoir.

« Pour nous, c’est un pas en avant important du gouvernement. M. Charette semble être la personne idéale. Il a un vécu personnel, comme sa conjointe est Noire. Je suis sûr qu’il peut mieux comprendre certains enjeux. Il a une compréhension instinctive du racisme », dit le directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi. Ce dernier avait eu l’occasion de rencontrer l’élu lorsqu’il était au Parti québécois, il y a quelques années déjà.

Je me souviens de lui comme quelqu’un d'ouvert, qui comprend la dynamique d’une société en mutation. On avait discuté des délais excessifs dans le traitement des plaintes à la Commission des droits de la personne. C'est un enjeu majeur. Fo Niemi, directeur général du CRARR

À l’instar de plusieurs autres organismes, le CRARR avoue toutefois qu’il est « inquiet » que le ministre conserve le dossier de l’environnement. « C’est déjà une priorité gigantesque. On espère qu’il aura le temps et l’attention requise pour remplir les deux fonctions », rajoute son directeur. « Il faut donner la chance au coureur, mais ce coureur-là, il est bien parti », illustre-t-il.

Du côté de la Ligue des Noirs du Québec, le président Max Stanley Bazin abonde dans le même sens. « La nomination en soi est une bonne chose, parce qu’elle démontre que pour le gouvernement, la lutte contre le racisme est une priorité. Il y a cet incitatif pour les gens qui pratiquent ce racisme, ça envoie le message qu’ils ont un comportement à changer dès maintenant », lâche-t-il.

Mais les attentes sont grandes, notamment en matière d’interpellations policières. En août, Québec annonçait son intention d’encadrer ces pratiques pour éviter qu’elles ne soient « aléatoires », ce qui faisait suite à un rapport de chercheurs indépendants paru l’automne dernier, qui démontrait que les Noirs ont quatre fois plus de chances que les Blancs d’être interpellés par la police à Montréal. « C’est tout à fait contraire au droit à l’égalité, et ça doit cesser au plus vite. L’égalité doit être un objectif au Québec, et non pas juste un concept », insiste M. Stanley Bazin.

En décembre, le Groupe d’action contre le racisme du gouvernement avait présenté 25 mesures, dans quatre domaines : l’accès au marché de l’emploi, la sécurité publique, le droit au logement et l’éducation. « Il n’y a rien de nouveau en soi dans ce rapport. La formation dans les écoles, les mesures d’accès à l’emploi, on les retrouve dans des rapports depuis longtemps. Maintenant, il faut les mettre en œuvre », rajoute Fo Niemi.