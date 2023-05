Il y avait 87 incendies de forêt actifs en Alberta dimanche après-midi, dont 24 considérés comme étant non maîtrisés.

(Edmonton) Les conditions chaudes, sèches et venteuses ont empiré la situation déjà extrême des incendies de forêt en Alberta, en fin de semaine, mais des progrès ont pu être effectués par les équipes de lutte contre les incendies.

La Presse Canadienne

Lors d’un point de presse tenu dimanche après-midi, l’agente d’information du service Alberta Wildfire, Josée St-Onge, a indiqué que la chaleur intense de la fin de semaine avait déclenché de nouveaux incendies dans le nord de la province et donné de l’oxygène à ceux qui étaient déjà en cours.

« On s’attendait à voir l’activité des feux s’intensifier dans la plupart de la province et c’est ce qu’on a vu. Mais grâce aux progrès que les pompiers ont pu faire dans les derniers jours, en construisant des coupe-feux et des lignes d’arrêt autour des feux, nous sommes en bonne position pour continuer à les défendre », a-t-elle expliqué.

Dans le sud de la province, les conditions ne sont pas aussi extrêmes pour le moment, mais Mme St-Onge a prévenu que des ressources devraient peut-être se déplacer afin d’être prêtes à réagir rapidement à de nouveaux incendies.

Le nombre de personnes évacuées en Alberta est passé à plus de 19 300, dimanche, en augmentation par rapport aux 16 500 personnes évacuées dans le bilan de la veille. De nouveaux avis d’évacuation obligatoire ont en effet été publiés à Rainbow Lake, dans la Première Nation de Sturgeon Lake et dans le comté de Leduc.

Mme St-Onge a précisé que des équipes de pompiers étaient déjà en poste dans les régions forestières des Rocheuses et de Calgary, dans le sud de la province, mais qu’elles pourraient être renforcées par des ressources du Nord, ou même de l’extérieur de la province, si de nouveaux incendies se déclenchent.

« Nous allons analyser la situation dans les prochains jours, pour voir où les risques sont les plus élevés, et nous déplacerons nos ressources de manière appropriée pour répondre à tout nouvel incendie de forêt qui pourrait se déclarer dans le sud de la province », a assuré Mme St-Onge.

D’ici là, elle a exhorté les Albertains à rester extrêmement vigilants, notamment en respectant les interdictions provinciales d’allumer des feux et de faire des activités avec des véhicules hors route.

À quand un répit ?

Plus de 1500 Albertains sont actuellement sur le terrain pour lutter contre les incendies. La province a également fait savoir que 200 pompiers supplémentaires provenant des États-Unis se sont joints aux efforts dans les dernières heures, portant à plus de 800 le nombre de personnes qui viennent d’ailleurs au pays et du sud de la frontière.

Si un retour à la normale est souhaité par bon nombre d’Albertains, la vague de chaleur qui se poursuivra au cours des prochains jours entraînera un risque d’incendie toujours élevé.

« Avec les conditions chaudes et sèches qu’on voit présentement et qui vont continuer pendant plusieurs jours, on s’attend à ce que la situation va continuer à rester difficile », a précisé Mme St-Onge.

« Il est trop tôt pour dire si nous avons atteint un plateau dans la saison des feux, mais avec les conditions chaudes qui vont continuer, on s’attend à voir de l’activité de feux dans l’étendue de la province dans les prochains jours, peut-être même semaines. »

De son côté, Colin Blair, de l’Alberta Emergency Management Agency, a demandé aux habitants des zones menacées de se préparer à évacuer, notamment en se dotant d’une trousse d’évacuation.

« Tout le monde doit savoir quoi faire, où aller et comment rester en contact lorsqu’un ordre d’évacuation est donné », a rappelé M. Blair lors de la conférence de presse de dimanche.