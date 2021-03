Un rapport reproche aux policiers d’avoir montré peu de respect et de compassion pour la détresse et le deuil de Debbie Baptiste, dont le fil a été tué par balle.

(Regina) La GRC a fait preuve de discrimination envers une femme dont le fils avait été tué par balle par un fermier, conclut un rapport de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes.

Stephanie Taylor

La Presse Canadienne

Colten Boushie, un Cri âgé de 22 ans de la Première Nation de Red Pheasant a été abattu en août 2016, alors qu’il était assis dans un VUS stationné sur la ferme de Gerald Stanley près de Biggar, en Saskatchewan.

Un jury a acquitté Stanley de l’accusation de meurtre au deuxième degré, après qu’il eut témoigné avoir tiré des coups de semonce avant que son arme se décharge accidentellement.

Selon la commission, la façon dont les policiers ont traité la mère de M. Boushie en l’informant de la mort de son fils constitue une discrimination fondée sur la race.

Selon le rapport, des agents n’ont pas seulement omis de donner plus d’informations sur le sort de son fils, mais ils ont interrogé Debbie Baptiste et fouillé des endroits de sa maison où personne ne pouvait se cacher. Un policier a même vérifié un micro-ondes où elle avait placé le repas de son fils.

Il reproche aux policiers d’avoir montré peu de respect et de compassion pour la détresse et le deuil de Mme Baptiste. Il souligne qu’ils ont aggravé sa souffrance en la traitant comme si elle leur mentait. Il détaille comment un agent lui a demandé si elle avait bu tandis qu’un deuxième lui a prescrit de « se ressaisir ».

Le rapport relate que les policiers armés avaient cerné la maison de Mme Baptiste.

L’organisme a indiqué que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, avait accepté les conclusions du rapport au sujet du comportement policier envers la mère de Colten Boushie.

On peut lire qu’elle ne conteste pas que la manière avec laquelle des policiers ont appris à Mme Baptiste la mort de son fils manquait de sensibilité et démontrait un manque de jugement.

Le rapport recommande qu’une formation de sensibilisation culturelle soit obligatoire pour tous les employés de la GRC. Il est rappelé que le corps national de police doit servir environ 40 % de la population autochtone du pays.

Les policiers du détachement de Biggar, l’un de deux impliqués dans cette affaire, n’étaient pas obligé de suivre une telle formation.