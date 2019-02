Le présumé tueur à gages Frederick Silva arrêté

Le présumé tueur à gages Frederick Silva a été arrêté par le groupe tactique d'intervention (GTI) du SPVM vers 1 h cette nuit à Montréal après un an et neuf mois de cavale.

Selon nos sources, il aurait été arrêté dans ou près d'un immeuble de la rue Duke, près de la rue de la Commune. La police savait depuis un certain temps que Silva se cachait au centre-ville de Montréal.

Silva est déjà accusé d'avoir tué un client d'un bar de danseuses de Montréal en mai 2017 et d'avoir tenté d'assassiner le chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa à Terrebonne en février 2017.

Il est également soupçonné d'avoir commis au moins une dizaine d'autres crimes, dont le meurtre de l'ancien Rocker Sébastien Beauchamp à Montréal en décembre dernier.

Silva était sur la liste des dix criminels les plus recherchés au Québec et était une priorité du SPVM. Il faisait l'objet depuis avant Noël d'une enquête conjointe des Crimes majeurs et de la Division du crime organisé.

Les policiers avaient failli arrêter Silva à quelques reprises depuis un an et neuf mois. Il a été amené dans un poste de police pour interrogatoire. On ne sait pas encore à quel moment il comparaîtra.