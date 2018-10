Piéton gravement blessé à Saguenay: pas de délit de fuite

Un septuagénaire repose entre la vie et la mort après avoir subi un accident horrible à Saguenay, lundi matin.

Le pauvre homme a été heurté par un camion cube et traîné sur 287 mètres.

Les policiers, qui ont été appelés sur les lieux vers 7 h 30, avaient d'abord cru à un délit de fuite.

La victime gisait sur le boulevard Talbot et les policiers se sont aussitôt assurés de son transport vers l'hôpital avant de mener enquête.

Cependant, le conducteur du camion a été retracé en avant-midi et tout indique qu'il ne s'était nullement rendu compte de la tragédie.

Les policiers l'ont en effet rencontré et estiment qu'il s'agit bel et bien « d'un bête accident », selon les propos du policier Bruno Cormier.

« C'est nous qui avons appris au chauffeur ce qui venait de se passer », a-t-il précisé.

Selon les premiers éléments d'enquête, le camion quittait un stationnement dont l'accès au boulevard Talbot est dans une pente assez prononcée.

« On pense que ça s'est produit à ce moment-là, alors que le piéton, qui était sur le trottoir, n'a pas été vu par le chauffeur qui regardait toujours à sa gauche, d'où viennent les voitures, et il a tourné tranquillement à droite sur le boulevard Talbot et c'est à ce moment que l'événement se serait produit », a expliqué le policier.

L'homme reposait toujours à l'hôpital dans un état critique en milieu d'après-midi, souffrant de blessures « extrêmement graves ».

Les policiers avaient notamment lancé un appel à la population dans l'espoir de trouver des témoins et s'étaient tournés du côté des enregistrements des caméras de surveillance des nombreux établissements commerciaux du secteur pour retrouver le véhicule responsable.

« Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas d'élément criminel » en lien avec cette triste histoire, selon M. Cormier.