Aucun compromis sur la langue devant les tribunaux

Le plus haut tribunal au pays a confirmé dans un jugement unanime que ce droit prévu à la Charte canadienne des droits et libertés - et enchâssé dans la Loi sur les langues officielles - ne peut être enfreint.

Un juge ne peut donc demander à une personne de s'exprimer dans une langue officielle autre que celle de son choix, prévient-on dans cette décision rédigée conjointement par les magistrats Clément Gascon et Suzanne Côté.

Les acteurs de tous les tribunaux établis par le Parlement doivent donc s'assurer d'offrir les ressources nécessaires pour s'assurer du respect des droits linguistiques.

La décision rendue vendredi découle d'une querelle judiciaire entre un ex-employé d'Industrielle Alliance qui réclamait l'admissibilité à l'assurance-emploi, Kassem Mazraani.

Devant la Cour canadienne de l'impôt, les témoins de l'entreprise qui désiraient témoigner en français - une langue que le plaignant ne comprend pas bien - l'ont finalement fait en anglais, à la suggestion du juge.

Le magistrat en question n'avait pas ajourné l'audience afin d'offrir les services d'interprétation et permettre ainsi aux gens d'Industrielle Alliande de s'exprimer dans la langue de leur choix, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles.

L'ancien employé avait obtenu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt, mais le jugement a été infirmé par la Cour d'appel fédérale en raison de ces accrocs aux droits linguistiques, et ce, pour les deux parties.

En rejetant le pourvoi, vendredi, la Cour suprême du Canada ordonne la tenue d'un nouveau procès à la Cour canadienne de l'impôt, devant un juge différent.