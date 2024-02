Une femme affichant d’importantes blessures possiblement causées par un homme a été transportée dans un hôpital de Montréal en début de nuit, lundi, après avoir été prise en charge par des policiers.

La Presse Canadienne

Quelques heures plus tard, le personnel soignant a assuré le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) que malgré la gravité de son état, la dame âgée de 46 ans aurait la vie sauve.

Entre-temps, un suspect a été arrêté à propos de cette affaire. Il devait comparaître en Cour du Québec lundi après-midi, au palais de justice de Montréal, sous des chefs d’accusation qui restaient à déterminer quelques heures après les évènements.

Le SPVM signale que la victime a été aperçue dans l’arrondissement de Montréal-Nord par des agents de police sur un trottoir du boulevard Henri-Bourassa Est, vers minuit, alors qu’elle se dirigeait à pied vers le poste de police situé près de l’intersection du boulevard Lacordaire pour demander de l’aide.

Elle affichait d’importantes blessures au haut du corps. Son transport à l’hôpital a été organisé.

Selon des informations recueillies par la police, la dame avait été agressée auparavant dans un appartement d’un immeuble de l’avenue Gervais, à moins d’un kilomètre du poste de police. Il est possible que la victime et l’agresseur se connaissent et que ce dernier ait déverrouillé la porte avant d’entrer.

À leur arrivée à cet appartement, les agents de police ont constaté que l’homme recherché avait déjà pris la fuite, mais il a été arrêté après que des policiers aient ratissé le secteur. Il s’agit d’un homme âgé de 38 ans qui a été transporté dans un centre d’enquête du SPVM.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire du SPVM devaient examiner la scène.