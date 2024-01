La police de Montréal sollicite l’aide du public pour localiser un jeune homme soupçonné d’avoir fait feu dans un immeuble à logements de Saint-Léonard en janvier dernier.

L’équipe de la Section des enquêtes régionales Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche Ben Malick Ouattara, un homme de 18 ans qui serait impliqué dans cet évènement. Le 22 janvier dernier dans l’arrondissement de Saint-Léonard, un coup de feu avait été entendu dans un immeuble à logements en milieu d’après-midi.

Le suspect avait pris la fuite à pied avant l’arrivée des policières et des policiers. « L’enquête a permis d’identifier ce dernier et un mandat d’arrestation a été lancé par le tribunal », ajoute le SPVM par communiqué.

Ben Malick Ouattara est un homme à la peau noire s’exprimant en français. Il mesure 1,66 m (5’5″), pèse 47 kg (103 lb) et a les yeux et les cheveux noirs, selon les autorités. Lors de l’évènement, il était vêtu d’un manteau noir reluisant, d’un chandail noir et de souliers de marque Nike.

Quiconque détiendrait des informations au sujet de l’individu recherché est invité à communiquer avec le 911. Il est aussi possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal.