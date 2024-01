Sur la photo, on peut voir Denis Leblanc en train de recharger son arme immédiatement après les meurtres.

Des pilules et une carabine sont sur la table. Denis Leblanc est visiblement perturbé et refuse de rendre son arme. Ses propos sont inquiétants. « Si ce sont des femmes qui passent dans la ruelle, je vais tirer les femmes », lance-t-il. Quelques minutes plus tard à peine, l’homme de 63 ans avait abattu ses deux sœurs, arrivées par la ruelle.

C’est la scène troublante qu’a racontée au jury Denis Poirier, une connaissance de longue date de l’accusé, au quatrième jour du procès. Denis Leblanc est accusé des meurtres prémédités de ses sœurs Diane et Sylvie Leblanc, ainsi que de tentatives de meurtre sur sa voisine Lina Petrilli et sur deux policiers. Selon la théorie de la Couronne, Denis Leblanc voulait faire un « carnage » ce jour-là en tuant des policières.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Des armes de chasse et des munitions ont été retrouvées par les policiers dans l’appartement de Denis Leblanc.

« J’ai voulu lui enlever la carabine, parce que pour moi, il allait faire un malheur », a dit au jury Denis Poirier. Le témoin connaît Denis Leblanc depuis des décennies. Il a longtemps été son voisin et connaissait les parents de l’accusé. D’ailleurs, quand l’accusé était perturbé, Denis Poirier avait l’habitude de demander à sa femme d’appeler la mère de l’accusé.

Ce matin d’octobre 2020, Denis Poirier reçoit l’appel de Denis Leblanc. « Je l’ai trouvé ben perturbé », témoigne-t-il. Il demande alors à sa femme d’appeler la mère de Leblanc. Quand il se rend chez l’accusé, Denis Poirier aperçoit une bouteille de gin, une dizaine de pot de pilules et, surtout, une carabine sur la table. Denis Leblanc tient des propos inquiétants.

Denis Poirier demande à l’accusé de lui donner son arme à feu afin qu’il en dispose, mais Denis Leblanc refuse. Il refuse aussi de lui donner ses pilules. Le témoin réalise alors que si l’accusé se dit prêt à tirer sur les policiers, « il peut [le] tirer aussi ». Même s’il n’a « peur de personne dans la vie », Denis Poirier a eu « un peu » peur à ce moment-là.

Mais pourquoi n’a-t-il pas prévenu les policiers ?, lui a demandé l’avocat de la défense Me Alexandre Garel. « C’est à sa mère [de le faire], moi, je suis un voisin, je ne suis pas son père », s’est défendu le témoin.

« Il parlait de ses deux sœurs comme ses deux amours », a témoigné Denis Poirier, qui ne soupçonnait pas que son ami puisse ainsi tuer ses deux sœurs.

D’ailleurs, lorsque les deux sœurs de l’accusé sont arrivées par la ruelle, Denis Poirier a quitté les lieux. Il ne doutait pas alors que le pire allait survenir quelques secondes plus tard. Selon un autre témoin, Denis Leblanc a donné un coup de pied à l’une de ses sœurs, puis l’a abattue d’un coup de feu. Les deux corps ont été retrouvés derrière l’immeuble de l’accusé.

Me Pierre-Olivier Bolduc et Me Katerine Brabant représentent le ministère public.