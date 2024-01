Blanchiment d’argent et possession d’armes à feu Deux individus condamnés à plus de deux ans et demi de pénitencier

Deux résidants de la métropole, Andrew Barera et Michael Joey D’Opera, ont été condamnés respectivement à des peines de trois ans et de deux ans et demi de pénitencier, lundi après-midi au palais de justice de Montréal.