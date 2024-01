(Edmonton) Trois personnes ont été inculpées à Edmonton après qu’un enfant en bas âge ait ingéré des drogues illicites, ce qui a provoqué sa mort en septembre dernier.

La Presse Canadienne

La police d’Edmonton explique qu’une amie de la mère du petit garçon prenait soin de lui et l’avait emmené se promener près de sa maison lorsqu’elle a remarqué qu’il était en détresse médicale.

La police ajoute que la mère et son amie ont emmené l’enfant âgé de 23 mois dans une clinique médicale voisine, où un membre du personnel a constaté son piètre état ; il a immédiatement communiqué avec le service téléphonique d’urgence 911.

L’enfant a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

La police affirme que le bureau du médecin légiste a déterminé que le garçon avait accidentellement ingéré du fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques.

À la suite d’une enquête, la police a déclaré avoir arrêté au début de décembre l’amie de la mère du petit garçon, âgée de 20 ans, qui a ensuite été accusée de négligence criminelle ayant causé la mort.

La mère du petit enfant et son conjoint de fait, qui n’était pas le père biologique du garçon, se sont rendus aux autorités deux semaines plus tard et font tous deux face à la même accusation.