Condamné à cinq ans de pénitencier pour une quatrième offense en matière de possession d’arme à feu, un membre de gang de rue de Montréal, Vladimir Laguerre, a réussi à convaincre les commissaires des libérations conditionnelles du Canada de l’envoyer en maison de transition.

Laguerre, 34 ans, et des complices, ont fait l’objet d’une importante enquête des Crimes majeurs du SPVM en 2017.

C’est durant celle-ci que les policiers l’ont arrêté en possession d’une arme à feu alors qu’il était dans sa voiture puis ont découvert un autre pistolet chez lui, à peine trois mois plus tard.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Le pistolet trouvé sur Laguerre lors de son arrestation.

Il a été condamné en janvier 2021.

Il dit que la police l’a piégé

Devant les commissaires, Laguerre a raconté qu’à l’époque où il était au cégep, il a manqué d’argent et a accepté d’agir comme chauffeur pour un ami dont il savait qu’il était dans la criminalité.

Pour cette raison, la police se serait mise à le surveiller et l’aurait, selon lui, piégé en lui disant que sa vie était en danger.

Laguerre a dit s’être ensuite procuré une arme à feu pour se protéger, parce qu’il préférait « la prison à la mort », et qu’il s’agissait d’un objet de défense.

Vladimir Laguerre a admis côtoyer parfois des individus liés au crime organisé et aux gangs de rue, et avoir commis des délits non judiciarisés.

Alors qu’il avait fait l’objet de 18 manquements disciplinaires lors de ses deux peines fédérales précédentes, Laguerre n’en a eu que deux durant la présente peine, une pour avoir eu des téléviseurs trafiqués dans sa cellule et l’autre pour ne pas avoir obéi à un règlement.

Endosser la violence

Constatant quelques améliorations chez Laguerre et jugeant qu’il s’est investi avec sérieux dans des programmes, qu’il a conservé un bon comportement en détention, qu’il a occupé son temps de façon constructive et productive en tant que représentant ethnoculturel et qu’il a amorcé une « véritable remise en question », les commissaires ont accepté de lui accorder sa semi-liberté (en maison de transition).

Ils ont toutefois refusé de lui accorder sa libération conditionnelle totale.

« Vous avez cautionné et endossé la violence en possédant de nombreuses armes à feu. La Commission ne peut passer sous silence que la prolifération des armes a engendré une montée de la violence urbaine, mettant en danger la sécurité des citoyens. Les délits sont donc sérieux et le potentiel de dommages graves est important », écrivent notamment les commissaires pour expliquer ce refus.

Laguerre obtiendra sa libération d’office — aux deux tiers de sa peine — dans cinq mois. Jusqu’à la fin de sa sentence, il devra occuper un emploi, posséder un seul téléphone et une seule carte SIM, et ne pourra fréquenter ou communiquer avec toute personne ayant des antécédents criminels ou étant impliquée dans des activités criminelles.

