Le soir du 16 novembre 2019, Stéphane Massé dit à sa conjointe qu’il a « une surprise pour elle ». Il la poignarde à 119 reprises, pour ensuite se rendre à la police : c’est l’effroyable récit présenté au jury par la Couronne dans le procès de l’homme de 41 ans au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, mardi.

La déclaration d’ouverture de la procureure Me Hélène Langis révèle également que la relation entre Linda Lalonde et son conjoint avait été affectée par la consommation de cocaïne de Stéphane Massé.

Le procès de ce dernier, accusé du meurtre de la femme de 49 ans, a débuté mardi à Salaberry-de-Valleyfield devant le juge Yvan Poulin.

Linda Lalonde avait été retrouvée sans vie en novembre 2019 dans sa maison de la rue Verner, à Salaberry-de-Valleyfield.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Stéphane Massé

L’accusé s’était lui-même présenté dans un poste de police à Montréal le soir du drame, affirmant avoir tué sa conjointe.

Consommation de cocaïne

L’accusé et la victime formaient un couple depuis plusieurs années. « Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes », explique Me Langis dans sa déclaration d’ouverture. M. Massé occupait un poste de livreur de pizza. Il consommait de la cocaïne lors de ses quarts de travail. « Ceci déplaisait énormément à Mme Lalonde », a souligné la Couronne.

Or, dans les semaines précédant le meurtre, Linda Lalonde lui a donné un ultimatum : ce serait « elle ou la coke », a raconté Me Langis.

L’accusé s’est rendu chez la victime le soir du 15 novembre après son quart de travail. Il y a trouvé sa conjointe, assise à la table, dos à lui. Il lui a dit de se fermer les yeux, qu’il avait « une surprise pour elle ». Il a pris un couteau, « le plus gros couteau », puis l’a poignardée, a expliqué la Couronne.

L’autopsie a révélé 119 coups faits avec un objet piquant et tranchant, a poursuivi la procureure.

Aveux filmés

Il n’y avait aucun témoin oculaire des évènements. Toutefois, Stéphane Massé s’est présenté lui-même dans un poste de quartier de Montréal, affirmant aux policiers qu’il avait tué sa conjointe. Il aurait avoué en détail ce qui s’est passé avant et après le meurtre. « Vous allez entendre de sa bouche ce qui s’est passé cette nuit-là », a expliqué Me Langis.

Stéphane Massé s’est présenté au poste de quartier du secteur de Côte-des-Neiges, à Montréal, après les faits. Un policier l’a alors questionné sur la raison de sa visite. « Il me répond tout bonnement : j’ai tué ma femme et je viens me rendre à la police », a expliqué au jury l’agent Charles Metcalfe, du Service de police de la Ville de Montréal.

Les autorités ont retrouvé dans son manteau deux trousseaux de clés de voiture, des gants, une paire de ciseaux, des rasoirs et des Tylenol achetés la journée même.

Le suspect a mentionné le nom et l’adresse de Linda Lalonde.

« Il avait l’air très fatigué. Il avait l’air d’avoir eu une nuit blanche très difficile », a expliqué le témoin à l’avocat de la défense, Me Martin Latour.

Le policier s’est même demandé s’il n’était pas en situation d’itinérance ou intoxiqué.

L’enregistrement vidéo de la déclaration du présumé meurtrier aux policiers la soirée du drame sera présenté au jury au cours du procès, qui se poursuit cette semaine.