10 000 munitions, 200 chargeurs à haute capacité, près d’une quarantaine d’armes à feu : la GRC a mis la main au collet de deux présumés trafiquants d’armes originaires de Vaudreuil-Dorion après une impressionnante saisie au domicile des suspects. Les accusés se seraient approvisionnés via diverses plateformes en ligne provenant de compagnies légitimes et de vendeurs illégaux à l’échelle internationale.

Jordan Madden, 29 ans, et Joshua Madden, 31 ans devraient comparaître vendredi à Salaberry-de-Valleyfield pour sept chefs d’accusation en lien avec la possession, l’entreposage, le trafic et la cession d’armes à feu.

L’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN) avait saisi un grand nombre d’armes à feu dans une résidence de Vaudreuil-Dorion le 30 novembre dernier. L’opération visait à neutraliser les activités illégales des individus sous enquête.

« Une intervention rapide a permis de découvrir un imposant dépôt d’armes au domicile des deux accusés », explique la GRC par communiqué.

Les policiers ont saisi 37 armes à feu, pièces d’arme et accessoires militaires, plus de 10 000 munitions, 200 chargeurs à haute capacité ainsi que du matériel associé à des idéologies d’extrême droite. « L’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA) est également intervenue sur place en raison de l’ampleur de l’arsenal », précise-t-on.

Des colis suspects

L’enquête avait débuté l’année dernière à la suite d’une interception de colis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La collaboration entre Postes Canada et la GRC a permis d’identifier une séquence d’activités suspectes en lien avec des colis destinés à Jordan et Joshua Madden. Ceux-ci provenaient notamment de commerces d’armes à feu et d’équipement militaire.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC