Deux suspects arrêtés pour avoir tenté de mettre feu à un grossiste de fruits et légumes

Deux suspects ont été arrêtés en lien avec des tentatives d’incendie criminel ciblant une importante entreprise de fruits et légumes de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Tommy Gauthier et Cédrick Gendron, tous deux âgés de 19 ans, ont comparu la semaine dernière pour faire face à des chefs d’accusation de possession de matières incendiaires et de non-respect des conditions, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mardi.

À la fin novembre, le bâtiment d’un grossiste et distributeur de fruits et légumes d’Ahuntsic-Cartierville, situé dans un secteur industriel adjacent à l’intersection des autoroutes 15 et 40, avait été visé par deux tentatives d’incendie criminel.

Une opération de surveillance menée en collaboration avec l’escouade ECLIPSE et le poste de quartier d’Ahuntsic a finalement permis d’arrêter les suspects, le 26 novembre, vers minuit, alors qu’ils rôdaient près des quais de déchargement de l’entreprise.

Un bidon d’essence a été trouvé à l’intérieur de leur véhicule. Des briquets et des cellulaires ont aussi été saisis, précise le SPVM.

L’enquête policière se poursuit et d’autres arrestations pourraient éventuellement être annoncées, ajoute-t-on.

Toute personne détenant des informations pouvant être utiles à cette enquête peut communiquer avec le 911, avec son poste de quartier ou encore de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou au moyen du formulaire de signalement qui se trouve sur le site infocrimemontreal.ca.