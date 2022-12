Trois personnes et leurs entreprises accusées de vol d’électricité

Trois personnes et leurs entreprises ont été accusées d’avoir volé plus de 300 000 $ d’électricité au Lac-Saint-Jean jeudi.

Mathieu Goulet, Guillaume Goulet, Marie-Pascale Gobeil et leurs entreprises ont aussi fait face à des accusations de méfaits totalisant 20 000 $ au palais de justice de Roberval, indique Hydro-Québec dans un communiqué.

« Les infractions ont été commises dans une quinzaine de résidences à Roberval, Chambord, Saint-Bruno, Saint-Félicien, Hébertville, Saint-Prime et Mashteuiatsh », précise la société d’État.

Les accusés, identifiés dans une sommation obtenue auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), auraient sévi pendant plus de 10 ans, de janvier 2009 à juillet 2021.

Les équipes de la Sécurité corporative d’Hydro-Québec ont été alertées en avril 2021 par leurs « outils de détection des utilisations anormales de l’électricité », puis elles ont démasqué le réseau quelques mois plus tard.

Les entreprises accusées sont la Clinique dentaire Vivadent de St-Bruno, qui appartient au dentiste Guillaume Goulet, la société d’investissement 9313-6455 Québec inc., qui appartient à Mathieu Goulet, et la société de fabrication de béton 9222-7669 Québec inc., qui appartient aux deux hommes. L’entité morale de la Dre Marie-Pascale Gobeil, qui pratique la médecine familiale à Roberval, est aussi visée.

Les équipes d’Hydro-Québec traitent environ 400 dossiers liés au vol d’électricité chaque année, indique la société d’État. Ces efforts ont permis de récupérer plus de 16,5 millions de dollars d’électricité de 2019 à 2021, toujours selon Hydro-Québec.