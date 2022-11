Dans une poursuite intentée le 21 octobre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Lisa Banfield accuse la GRC et le service des poursuites pénales de la province d’avoir conspiré pour organiser une poursuite malveillante qui a mené à une « accusation sans fondement et fabriquée de toutes pièces ».

(Halifax) La conjointe du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse affirme qu’elle a été accusée d’avoir fourni des munitions au tueur parce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) voulait détourner l’attention des erreurs commises au cours de son enquête.

La Presse Canadienne

Les allégations n’ont pas été vérifiées devant les tribunaux et les procureurs généraux fédéral et provinciaux – tous deux nommés dans la poursuite – n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter le dossier.

La poursuite allègue également que l’accusation portée contre Mme Banfield, qui a été retirée en juillet après qu’elle a suivi un processus de justice réparatrice, visait à donner l’impression que la GRC faisait quelque chose après l’ouverture d’une enquête fédérale-provinciale en juillet 2020.

De plus, Mme Banfield allègue que la GRC ne l’a pas informée de son droit à la présence d’un avocat lorsqu’elle a fourni des déclarations enregistrées aux policiers et leur a expliqué ses actions dans la nuit du 18 au 19 avril 2020.

Le document conclut en soutenant que l’accusation était illégale parce que la GRC et la Couronne n’ont pas reconnu que Mme Banfield avait subi des violences de son conjoint, mettant sa vie en danger tout au long de leur relation.