(Paris) Le procès du principal suspect de la fausse prise d’otages d’Ubisoft, qui avait eu lieu à Montréal en 2020, a été reporté à juin 2023, à Paris, le temps qu’une expertise psychiatrique soit menée.

Lola Breton Collaboration spéciale

Soupçonné d’avoir organisé un canular téléphonique afin de piéger des services de police (« swatting ») depuis la région parisienne, en prétextant une fausse prise d’otages dans les bureaux d’Ubisoft Montréal, Yanni Ouahioune avait du mal à s’exprimer, lundi.

Le jeune homme frêle de 21 ans, à la chevelure bouclée, est sous médicaments et suivi psychiatrique depuis plusieurs années. « Je suis bien et mal en même temps », a déclaré Yanni Ouahioune — plus connu dans le monde des jeux vidéo sous le pseudonyme de Yannox.

Les juges ont donc ordonné une nouvelle expertise psychiatrique afin de s’assurer que le jeune homme « est en état d’être jugé ».

L’audience a ainsi été renvoyée au 12 juin 2023. Yanni Ouahioune répondra alors des faits qui lui sont reprochés dans le dossier Ubisoft, mais également des soupçons d’attaques informatiques contre le Centre national d’enseignement à distance français et contre une troisième partie civile, la société Fuze 3 SARL, constituée vers la fin de la semaine dernière. Cet ajout tardif du troisième dossier à la procédure a également motivé le renvoi de l’audience au mois de juin.

En attendant le renvoi du procès, le joueur est maintenu sous contrôle judiciaire. Il est assigné à résidence chez sa mère et doit recevoir des soins psychiatriques. « J’espère que vous avez cessé vos activités sur l’internet », lui a glissé la juge avant de lever l’audience.