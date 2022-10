(Laval) Un jeune automobiliste de 20 ans qui aurait commis des délits sur la route au point de provoquer un accident mortel il y a trois mois, à Laval, a été arrêté la semaine dernière par la police et doit faire face à la justice pour de graves accusations criminelles.

La Presse Canadienne

Aron Romero a été accusé en Cour du Québec de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles et de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et des lésions.

Après sa comparution au palais de justice de Laval vendredi dernier, M. Romero a été libéré sous conditions ; son dossier reviendra au tribunal le 2 décembre prochain.

Le Service de police de Laval (SPL) soutient que le 4 juillet, vers 22 h 30, l’accusé conduisait à haute vitesse un véhicule utilitaire sport (VUS) de luxe en direction sud sur la route 335.

Les deux victimes, des femmes âgées de 26 ans, circulaient en direction nord, dans un autre véhicule.

Selon la police, Aron Romero aurait commis plusieurs infractions au Code de la route et aurait effectué des dépassements interdits, en utilisant la voie de circulation opposée. C’est en effectuant une telle manœuvre qu’il y a eu une collision frontale entre les deux véhicules.

La force de l’impact a nécessité l’intervention des pompiers. La conductrice de la voiture a été gravement blessée et le décès de la passagère a été constaté peu après son arrivée à l’hôpital.

La police de Laval demande à toute personne qui détiendrait de l’information sur cette affaire criminelle à entrer en communication avec elle.

La route 335 traverse quatre quartiers de Laval : Pont-Viau, Chomedey, Vimont et Auteuil.