Les deux hommes accusés d’avoir abattu Maxime Lenoir en plein jour le mois dernier dans le stationnement du Centre Rockland devraient comparaître vendredi au palais de justice de Montréal. Il s’agit de Widens Point du Jour Paul et de Samuel Jamahl Anthony Chand, selon le mandat d’arrêt rendu public vendredi matin.

Louis-Samuel Perron La Presse

Daniel Renaud La Presse

Le premier accusé, M. Point du Jour Paul, âgé de 27 ans, est un résidant de Montréal, alors que son présumé complice, M. Chand, 33 ans, réside à Vancouver, indique le mandat. Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), c’est ce dernier qui aurait ouvert le feu sur Maxime Lenoir. Il a d’ailleurs été arrêté jeudi à Vancouver. Les deux hommes sont « reliés au crime organisé », a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Le meurtre de Maxime Lenoir – considéré comme un importateur de cocaïne – avait eu un énorme retentissement dans la métropole cet été puisqu’un autre meurtre avait été commis à peine une demi-heure plus tard, dans un restaurant de la rue Saint-Denis à Montréal. Les deux assassinats n’étaient toutefois pas liés.

Les enquêteurs des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’ont pris qu’un mois pour arrêter les deux suspects. D’après ce que nous savons, au moins une caméra a capté la scène au moment où le meurtre était commis. Le tireur, entre deux voitures, à droite, ouvre le feu sur la victime. La scène a été captée par une caméra. Le véhicule des suspects, une Mazda 6 foncée, était garé tout près de Maxime Lenoir.

Après le crime, les suspects ont abandonné leur véhicule sur le chemin Canora, à Mont-Royal, à environ un kilomètre du Centre Rockland. Ils ont tenté d’y mettre le feu, sans succès. Le lendemain, la police a découvert la voiture et y a saisi l’arme du crime et des vêtements, selon nos sources. Les enquêteurs ont ainsi visionné et analysé énormément d’images de caméras de surveillance pour retrouver les suspects aussi rapidement.

Selon certaines informations, une dette à la suite d’une importation ayant avorté aux États-Unis pourrait être l’une des hypothèses derrière le meurtre de Maxime Lenoir, qui a toutes les apparences d’un règlement de comptes commis dans le milieu du crime organisé.

« Le sentiment de sécurité de la population montréalaise a été affecté, le 23 août dernier, alors que deux homicides par arme à feu ont été perpétrés en plein jour, à une demi-heure d’intervalle. Aujourd’hui, grâce au travail rigoureux des enquêteurs et des équipes spécialisées, nous sommes heureux de pouvoir confirmer les arrestations en lien avec le premier évènement survenu au Centre Rockland. Quant à l’homicide de la rue Saint-Denis, je vous confirme que l’enquête policière suit son cours et que nos enquêteurs redoublent d’efforts afin de le résoudre », a déclaré jeudi, dans un communiqué, la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy.