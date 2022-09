Le discours du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a été interrompu par un coup d’éclat des avocats de l’aide juridique jeudi matin lors du rassemblement de la rentrée judiciaire au palais de justice de Montréal.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Debout pour la parité ! », a lancé une femme, au moment où le ministre prenait la parole devant des centaines d’avocats, des dizaines de juges et les juges en chef de tous les tribunaux. Une centaine d’avocats de l’aide juridique en grève sont ainsi restés debout pendant le discours d’une dizaine de minutes du ministre.

« J’allais justement vous saluer, membres de l’aide juridique, pour souligner que vous faites un travail important à travers le Québec. Il y a présentement des négociations. Le Conseil du trésor est à la table de négociations avec vous. Je suis convaincu qu’on va trouver un terrain d’entente », a alors poursuivi le ministre Jolin-Barrette, vêtu de sa toge pour l’occasion.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Simon Jolin-Barrette

« La moitié des avocats permanents de l’aide juridique ont approuvé l’entente de principe », a rappelé le ministre en entrevue avec La Presse après l’évènement. « J’ai bon espoir qu’on va réussir à trouver un terrain d’entente. »

Les négociations s’enlisent depuis des mois entre le gouvernement Legault et les avocats de l’aide juridique représentés par la CSN. Ceux-ci réclament la parité salariale avec les procureurs de la Couronne. Leur convention collective est échue depuis maintenant deux ans.

« La rentrée judiciaire coïncide avec l’accélération du rythme de dossiers pour les avocats permanents de l’aide juridique et les nouveaux défis qui s’ajoutent chaque année. Or, ce même gouvernement refuse la parité salariale avec la Couronne alors qu’elle a été réaffirmée lors de la dernière négo, il y a à peine trois ans », a indiqué par communiqué la présidente du Syndicat des avocats et avocates de l’aide juridique de Montréal et Laval-CSN, Justine Lambert-Boulianne.